قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1712323
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۰ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۰ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

730,805

دلار (بازار آزاد)

1,080,300

یورو (صرافی بانک ملی)

845,295

یورو (بازار آزاد)

1,243,700

درهم امارات

293,150

پوند انگلیس

1,416,500

لیر ترکیه

25,500

فرانک سوئیس

1,335,400

یوان چین

151,200

ین ژاپن

699,270

وون کره جنوبی

741

دلار کانادا

767,200

دلار استرالیا

701,700

دلار نیوزیلند

606,200

دلار سنگاپور

826,200

روپیه هند

12,140

روپیه پاکستان

3,827

دینار عراق

821

پوند سوریه

98

افغانی

16,290

کرون دانمارک

166,500

کرون سوئد

113,100

کرون نروژ

106,200

ریال عربستان

287,300

ریال قطر

295,300

ریال عمان

2,795,600

دینار کویت

3,510,400

دینار بحرین

2,854,900

رینگیت مالزی

258,900

بات تایلند

33,260

دلار هنگ کنگ

138,400

روبل روسیه

13,390

منات آذربایجان

633,000

درام ارمنستان

2,810

لاری گرجستان

398,500

سوم قرقیزستان

12,310

سامانی تاجیکستان

116,600

منات ترکمنستان

307,300
انتهای پیام/
