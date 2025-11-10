خبرگزاری کار ایران
ماجرای خودسوزی جوان اهوازی چه بود؟

کد خبر : 1712181
دادستان عمومی و انقلاب اهواز جزییات ماجرای خودسوزی جوان اهوازی را تشریح کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اهواز  گفت: این جوان اهوازی یک مغازه متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون اجاره کرده بود؛ با انقضای مهلت قرارداد و با توجه به اینکه طرح گسترش این پارک در دستور کار شهرداری اهواز بوده در چندین مرحله از ناحیه شهرداری به این جوان تذکر داده شده و از او می‌خواهند که مغازه را تخلیه و به شهرداری تحویل دهد که متاسفانه این جوان به این موضوع توجه نکرده و از تخلیه مغازه خودداری می‌کند.

 در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور می‌دهد که تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود.

 شهرداری بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.

 این جوان ظاهرا از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود که متاسفانه در حین عملیات تخلیه مغازه، اقدام به خودسوزی می‌کند. که آتش بلافاصله توسط عوامل اجرائیات شهرداری خاموش و این جوان به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

 شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری در این رابطه بازداشت شدند و این دو نفر در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است.

 

