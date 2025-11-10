اشتباه رایج در استفاده از پودر ماشین لباسشویی

استفاده کم یا زیاد پودر می‌تواند روند شستشو را مختل کند، باعث افزایش مصرف انرژی شود و به بافت لباس‌ها آسیب بزند. در این مطلب به‌طور کامل بررسی می‌کنیم که مقدار استاندارد پودر چقدر است و چرا توجه به آن اهمیت دارد.

مقدار زیاد یا کم پودر مصرفی ماشین لباسشویی؛ چطور مقدار صحیح را انتخاب کنیم؟

مقدار پودر مصرفی ماشین لباسشویی عامل اصلی در تمیزی لباس‌ها و جلوگیری از سفیدک زدن آن‌هاست. تصور اشتباه این است که هرچه پودر بیشتری در لباسشویی ریخته شود، لباس‌ها تمیزتر می‌شوند؛ درحالی‌که مصرف بیش از اندازه پودر باعث باقی ماندن مواد شوینده، کاهش کیفیت آبکشی و حتی آسیب رساندن به پارچه و دستگاه می‌شود.