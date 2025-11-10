قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
726,000,000
|
561,912,000
|
سهند E اتوماتیک
|
970,000,000
|
617,100,000
|
اطلس GL
|
715,000,000
|
به زودی
|
اطلس G
|
766,000,000
|
780,309,000
|
اطلس اتوماتیک
|
1,000,000,000
|
968,854,000
|
ساینا S
|
646,000,000
|
504,101,000
|
ساینا GX دوگانه سوز
|
721,000,000
|
609,709,000
|
ساینا اتوماتیک
|
829,000,000
|
671,347,000
|
کوییک RS
|
647,000,000
|
473,692,000
|
کوییک S
|
652,000,000
|
565,909,000
|
کوییک GX
|
657,000,000
|
587,428,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
656,000,000
|
516,000,000
|
کوییک GXR
|
677,000,000
|
523,096,000
|
شاهین GL
|
997,000,000
|
891,827,000
|
شاهین G (سانروف)
|
ناموجود
|
918,609,000
|
شاهین اتوماتیک GL
|
1,190,000,000
|
---
|
شاهین اتوماتیک G
|
1,220,000,000
|
983,226,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
1,530,000,000
|
1,222,854,000
|
پارس نوآ دستی
|
به زودی
|
878,460,000
|
سایپا 151
|
505,000,000
|
توقف فروش
|
سایپا 151 (لاینر)
|
510,000,000
|
414,490,000
|
سایپا 151 (ارتقاء یافته)
|
---
|
466,653,000
|
وانت زامیاد
|
ناموجود
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد (رادیال)
|
ناموجود
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد گازسوز
|
920,000,000
|
توقف تولید
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)
|
925,000,000
|
توقف تولید
|
زامیاد اکستند EX
|
به زودی
|
981,780,000
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
به زودی
|
1,030,700,000
|
کارون
|
1,005,000,000
|
1,133,687,000
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
2,215,000,000
|
1,944,925,000
|
چانگان CS55
|
3,100,000,000
|
توقف فروش
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
2,790,000,000
|
2,107,000,000
|
کرولا هیبرید
|
3,540,000,000
|
2,170,000,000
|
روئوه ERX5
|
2,950,000,000
|
1,787,000,000