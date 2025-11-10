در این کشور، دویدن برای اتوبوس هم جرم محسوب است!
این قانون به سرعت در شبکههای اجتماعی به سوژه طنز و تمسخر تبدیل شد.
اسلواکی با وضع محدودیت برای سرعت تردد در پیادهروها، اقدامی بیسابقه در جهان انجام داده است. از سال ۲۰۲۶، افرادی که این قانون را نقض کنند جریمه خواهند شد. جزئیات این قانون را در ادامه میخوانید…
تصویب در پارلمان
به گزارش وبسایت «پولیتیکو»، بر اساس اصلاحیه جدید قانون ترافیک که روز سهشنبه در پارلمان اسلواکی به تصویب رسید، عابران پیاده، دوچرخهسواران، اسکیتسواران و کاربران اسکوترهای برقی دیگر نمیتوانند از سرعت ۶ کیلومتر بر ساعت تجاوز کنند. هدف از این تصمیم، کاهش تصادفات مربوط به اسکوترهاست که اخیراً افزایش چشمگیری داشته است.
لوبومیر وازنی، نماینده پارلمان از حزب «اِسمِر» به رهبری نخستوزیر روبرت فیتسو که طراح این لایحه بوده است، هدف از این قانون را چنین خلاصه کرد: «ما میخواهیم ایمنی در پیادهروها را افزایش دهیم. این قانون، تشخیص عینی اینکه آیا فردی از حد مجاز سرعت عبور کرده است یا نه را آسانتر میکند.» اگرچه این قانون در ابتدای سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد، اما دولت هنوز توضیح مشخصی درباره نحوه نظارت بر اجرای آن ارائه نکرده است.
بسیاری از مردم ممکن است قانون را نقض کنند
به گفته کارشناسان، میانگین سرعت پیادهروی یک فرد عادی بین ۴ تا ۵ کیلومتر بر ساعت است. با این حال، «بنیاد قلب بریتانیا» اعلام کرده است که سرعت ۶.۴ کیلومتر بر ساعت، “یک پیادهروی با سرعت متوسط برای فردی با آمادگی جسمانی خوب” محسوب میشود. این بدان معناست که قانون جدید میتواند بسیاری از افرادی را که سریع راه میروند، به یک «متخلف» بالقوه تبدیل کند.
اگر برای رسیدن به اتوبوس بدویم جریمه میشویم؟
این قانون به سرعت در شبکههای اجتماعی به سوژه طنز و تمسخر تبدیل شد. کاربران با شوخیهایی مانند «اگر برای رسیدن به اتوبوس بدویم چه میشود؟» و «آیا پلیس قرار است رادار نصب کند؟» به این موضوع واکنش نشان دادند، در حالی که برخی دیگر این قانون را «پوچترین قانون اروپا» نامیدند.
احزاب مخالف و برخی نهادهای دولتی نیز به شدت از این تصمیم انتقاد کردند. وزارت کشور استدلال کرد که به جای تعیین یک محدودیت سرعت کلی، منطقیتر است که تردد اسکوترهای برقی در پیادهروها به طور کامل ممنوع شود.
مسیر دوچرخهسواری بسازید
مارتین پکار، نماینده پارلمان از «حزب اسلواکی مترقی» نیز در واکنش به این قانون گفت: «عابran پیاده به خاطر خودروها در خطر هستند، نه به خاطر اسکوترها یا دوچرخهسواران. این قانون، حملونقل پایدار را مجازات میکند. علاوه بر این، حفظ تعادل برای یک دوچرخهسوار با سرعت ۶ کیلومتر بر ساعت تقریباً غیرممکن است.» پکار تأکید کرد که راه کاهش تصادفات، تصویب «قوانین پوچ» نیست، بلکه ساخت مسیرهای دوچرخهسواری امنِ بیشتر است.