زردچوبه به عنوان یک ابرغذای ضدالتهاب شناخته می شود و ترکیب آن با یک قاشق عسل ممکن است سطح آنتی اکسیدان ها را افزایش دهد، التهاب را کاهش دهد و حتی به شما در کاهش وزن کمک کند. اما گاهی در شبکه های اجتماعی و پست های غیر تخصصی شاهد انتشار مطالبی در رابطه با معجزات ترکیب های طبیعی مانند زردچوبه و عسل هستیم که حتی می توانند برای سلامتی آسیب رسان باشند.

آیا زردچوبه و عسل می توانند به شما در کاهش وزن کمک کنند؟

به گفته تریسی بریگمن، کارشناس تغذیه و استادیار بالینی در دانشگاه جورجیا، داشتن یک رژیم غذایی سالم که بر غذاهای ضدالتهاب، از جمله زردچوبه و عسل، متمرکز باشد، ممکن است به شما در کاهش وزن کمک کند.

بریگمن گفت: "یک رژیم غذایی ضدالتهاب شامل غذاهای غنی از فیبر، مواد مغذی و مواد شیمیایی گیاهی می شود و یک برنامه غذایی کلی سالم است که اگر فردی آن را به جای برنامه غذایی معمول غربی (به طور معمول دارای گوشت های فرآوری شده، قندهای تصفیه شده، چربی اشباع بالاتر و فیبر و مواد مغذی کمتر است) انتخاب کند، می تواند منجر به کاهش وزن شود."

با این حال، افزودن زردچوبه و عسل به رژیمی که مملو از غذاهای التهاب آور است، احتمالا تاثیر زیادی بر کاهش وزن نخواهد داشت.

به گفته جولیا زومپانو، متخصص تغذیه در کلینیک کلیولند، "التهاب مزمن کل بدن شما را تحت تاثیر قرار می دهد؛ برای کاهش التهاب باید اقدامات متعددی به طور مستمر انجام شوند."

آیا زردچوبه و عسل به کاهش التهاب کمک می کنند؟

زومپانو گفت: "التهاب مزمن می تواند مقاومت به انسولین را افزایش دهد، مواد شیمیایی التهابی می توانند اشتها و ذخیره سازی چربی را تحریک کنند، و التهاب پتانسیل کند کردن متابولیسم شما را دارد."

با این حال، به گفته زومپانو، بعید است که افزودن تنها دو ماده ضدالتهاب به رژیم غذایی شما کمک زیادی کند.

در عوض، می توانید با مصرف مداوم انواع غذاهای ضدالتهاب، داشتن خواب کافی و حفظ یک سبک زندگی فعال، وزن کم کنید.

زومپانو افزود: "در این حالت قند خون بهتر تنظیم می شود تا ذخیره چربی کاهش یابد، اشتها و هوس های غذایی به احتمال زیاد سرکوب می شوند و متابولیسم بهبود می یابد."

آیا آنها مزایای سلامتی دیگری دارند؟

جدا از کاهش وزن، زردچوبه و عسل می توانند از راه های دیگری به سلامتی شما کمک کنند.

زردچوبه خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی خود را از یک ترکیب طبیعی یا پلی فنول به نام کورکومین می گیرد. به گفته بریگمن، این ماده همچنین سرشار از مواد شیمیایی گیاهی است که می توانند مزایای محافظتی برای مبارزه با سرطان و بیماری های قلبی داشته باشند.

عسل بیشتر حاوی قند به همراه اسیدهای آمینه، مواد معدنی و ویتامین هایی است که خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی به آن می بخشند.

بریگمن گفت: "تحقیقات روی عسل نشان می دهند که آنتی اکسیدان های آن ممکن است به کاهش خطر بیماری های قلبی، تسکین مشکلات دستگاه گوارش و ارائه مزایای ضدافسردگی و ضداضطراب کمک کنند."

چرا بهتر است در مصرف آن زیاده روی نکنیم؟

در مورد زردچوبه و عسل، مصرف بیشتر همیشه به معنای مزایای سلامتی بیشتر نیست. به گفته بریگمن، اگر زردچوبه بیش از حد مصرف کنید، به ویژه از طریق مکمل ها، ممکن است با مشکلات سلامتی مختلفی مواجه شوید.

بریگمن اظهار داشت: "عوارض جانبی مکمل ها می تواند شامل اختلالات دستگاه گوارش، افزایش خطر سنگ کلیه و بیماری کبد باشد. همچنین زردچوبه زیاد می تواند در عملکرد برخی داروها مانند مسکن ها، داروهای شیمی درمانی، رقیق کننده های خون و داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی تداخل ایجاد کند."

زردچوبه همچنین ممکن است حاوی سطوح بالایی از فلزات سربی باشد، از این رو بهتر است آن را در مقادیر زیاد مصرف نکنید. اگر در حال مصرف دارو هستید، همیشه باید قبل از مصرف زردچوبه با پزشک خود مشورت کنید.

بریگمن افزود که قند جزء اصلی عسل است، از این رو باید با آن به عنوان یک شیرین کننده افزوده رفتار شود و نسبتا کم مصرف شود.

نکات کلیدی

زردچوبه و عسل ممکن است در صورت گنجاندن در یک رژیم غذایی سالم به کاهش التهاب کمک کنند.

مصرف انواع غذاهای ضدالتهاب، مانند زردچوبه و عسل، می تواند به کاهش وزن کمک کند.

