قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:دوشنبه ۱۹ آبان

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

823

بالاترین قیمت روز

841

پایین ترین قیمت روز

823

بیشترین مقدار نوسان روز

 16

درصد بیشترین نوسان روز

%0.12

نرخ بازگشایی بازار

840

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۹ آبان

نرخ روز گذشته

839

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%1.94

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

16
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
