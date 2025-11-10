خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۹ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۹ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

725,127

دلار (بازار آزاد)

1,078,600

یورو (صرافی بانک ملی)

838,878

یورو (بازار آزاد)

1,247,200

درهم امارات

293,700

پوند انگلیس

1,419,300

لیر ترکیه

25,600

فرانک سوئیس

1,338,800

یوان چین

151,400

ین ژاپن

702,840

وون کره جنوبی

741

دلار کانادا

767,700

دلار استرالیا

700,000

دلار نیوزیلند

606,500

دلار سنگاپور

829,700

روپیه هند

12,170

روپیه پاکستان

3,833

دینار عراق

823

پوند سوریه

98

افغانی

16,320

کرون دانمارک

166,900

کرون سوئد

113,300

کرون نروژ

106,300

ریال عربستان

287,850

ریال قطر

295,900

ریال عمان

2,800,800

دینار کویت

3,519,300

دینار بحرین

2,860,200

رینگیت مالزی

258,400

بات تایلند

33,210

دلار هنگ کنگ

138,700

روبل روسیه

13,500

منات آذربایجان

634,200

درام ارمنستان

3,020

لاری گرجستان

399,100

سوم قرقیزستان

12,330

سامانی تاجیکستان

117,300

منات ترکمنستان

307,900
