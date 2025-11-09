عیدی ۱۴۰۵ افشا شد؛ مبلغ عیدی کارگران و کارمندان چقدر است؟

عیدی یکی از مهم‌ترین واریزی‌های سالانه برای کارمندان و کارگران است که با توجه به قوانین متفاوت استخدامی و نظام‌های پرداخت جداگانه تعیین می‌شود. این پرداخت که نقش مهمی در تأمین هزینه‌های پایان سال خانوار دارد، هر سال در مرکز توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد. تفاوت چشمگیر میان شیوه محاسبه و میزان عیدی کارمندان دولت و کارگران نیز باعث شده موضوع عدالت پرداخت دوباره به بحثی جدی تبدیل شود.

نحوه تعیین عیدی کارمندان

طبق قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، هر سال مبلغی ثابت از سوی دولت تعیین و به‌صورت یکسان میان تمام کارکنان دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌شود. این مبلغ با تصویب‌نامه هیأت وزیران مشخص می‌شود و رتبه شغلی یا حقوق دریافتی کارکنان تأثیری در میزان آن ندارد.

نحوه تعیین عیدی کارگران

بر اساس قانون کار، عیدی کارگران بر مبنای مزد پایه محاسبه می‌شود. برای یک سال کامل کار، عیدی باید حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز حقوق پایه باشد. برای کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه دارند، مبلغ عیدی به نسبت مدت کار محاسبه می‌شود. همچنین کارفرمایان موظف‌اند در تعیین مزد مبنا، مزایای مستمر مانند پایه سنوات را نیز لحاظ کنند.

مبلغ عیدی کارمندان ۱۴۰۵

مبلغ دقیق عیدی کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۵ هنوز اعلام نشده است. سال گذشته این رقم حدود ۳ میلیون تومان بود و مبالغی مانند حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه فرزند به آن افزوده شد. با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های خانوار، انتظار می‌رود رقم عیدی امسال افزایش داشته باشد. همزمان، کارزار اعتراضی بیش از ۱۰ هزار کارمند خواستار اصلاح نظام پرداخت عیدی و نزدیک شدن آن به فرمول عیدی کارگران شده است.

مبلغ عیدی کارگران ۱۴۰۵

مبنای محاسبه عیدی کارگران سال ۱۴۰۵، حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ ریال است. بر اساس قانون کار، عیدی باید بین ۶۰ تا ۹۰ روز مزد روزانه باشد. بنابراین، حداقل عیدی سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۳۱ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان خواهد بود. این مبالغ باید از سوی کارفرمایان پیش از پایان سال پرداخت شود.

زمان واریز عیدی ۱۴۰۵

پرداخت عیدی کارمندان و کارگران معمولاً در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود. عیدی کارمندان دولت غالباً در اسفندماه و بر اساس بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شود. کارگران نیز طبق قانون کار باید عیدی خود را حداکثر تا پایان سال مالی و پیش از تعطیلات نوروز دریافت کنند. انتظار می‌رود همانند سال‌های گذشته، واریزی‌ها بین بهمن تا نیمه اسفند ۱۴۰۵ انجام شود.