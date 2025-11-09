هزینه ۵۰ میلیارد تومانی برای سفر خارجی یک مقام دولتی +عکس

درحالی‌که رهبر انقلاب در دیدار هفته دولت سال جاری نسبت به سفرهای گران و پر هزینه مسئولان دولت انتقاد کردند و از سویی دیگر مسعود پزشکیان در هر سخنرانی خود از کمبود منابع و عدم وجود پول برای انجام پروژه‌ها سخن می‌گوید، ‌مطابق سند منتشر شده، ‎شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای سفر به برزیل و شرکت در کاپ ۳۰ متعاهدین کنوانسیون تغییر اقلیم، درخواست ۵۰ میلیارد تومان پول از اعتبارات پیش بینی نشده سازمان برنامه‌وبودجه کرده بود!