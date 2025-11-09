هزینه ۵۰ میلیارد تومانی برای سفر خارجی یک مقام دولتی +عکس

درحالیکه رهبر انقلاب نسبت به سفرهای پرهزینه مسئولان انتقاد کرده و رئیسجمهور از کمبود منابع سخن میگوید، سندی نشان میدهد رئیس سازمان محیطزیست برای سفر به برزیل، ۵۰ میلیارد تومان از بودجه پیشبینی نشده درخواست کرده است.
درحالیکه رهبر انقلاب در دیدار هفته دولت سال جاری نسبت به سفرهای گران و پر هزینه مسئولان دولت انتقاد کردند و از سویی دیگر مسعود پزشکیان در هر سخنرانی خود از کمبود منابع و عدم وجود پول برای انجام پروژهها سخن میگوید، مطابق سند منتشر شده، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برای سفر به برزیل و شرکت در کاپ ۳۰ متعاهدین کنوانسیون تغییر اقلیم، درخواست ۵۰ میلیارد تومان پول از اعتبارات پیش بینی نشده سازمان برنامهوبودجه کرده بود!
هر طور که حساب کنیم این مبلغ بسیار بیشتر از هزینه یک سفر دوروزه متعارف برای سفر به برزیل است. معلوم نیست خانم معاون با چه خدمات و امکاناتی بودجه این سفر را محاسبه کردهاند! سفری که حتی انجام آن نیز ضروری به نظر نمیرسد.