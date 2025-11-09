نشریه اکونومیک تایمز هند در گزارشی به مسأله تشکر زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک از عمه‌ها و خاله‌ها پرداخت و نوشت این مسأله فرهنگ خانواده‌های آسیای جنوبی را برجسته می‌کند.

بخشی از سخنرانی اخیر زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک در هفته‌ای که گذشت، تشکر وی از عمه‌ها و خاله‌ها بود؛ یعنی زنان میانسال آسیایی تباری که برای او در انتخابات رأی جمع کردند. این زنان اگرچه با ممدانی نسبتی نداشتند؛ اما عمه و خاله خواندن آن‌ها برای همه ساکنان شبه قاره هند قابل درک بود.

بنابر گزارشها، زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک در بخشی از سخنرانی پیروزی خود گفت: از آن‌هایی که اغلب به واسطه سیاست شهرمان فراموش می‌شوند و این جنبش را از آن خود کردند، تشکر می‌کنم. از صاحب بقالی‌های یمنی و مادربزرگان مکزیکی؛ از راننده تاکسی‌های سنگالی و پرستارهای ازبکی؛ از آشپزهای ترینیدادی و عمه‌های اتیوپیایی. بله، عمه‌ها! »

حال با این حساب، اکنون آمریکایی‌های بیشتری ممکن است متوجه شده باشند که کلمه عمه/ خاله چقدر گسترده و بی‌پروا در شبه قاره هند استفاده می‌شود و حتی گستره آن حتی از محدوده‌های تعریف غربی از پیوندهای خویشاوندی نیز فراتر می‌رود؛ تا جایی که می‌توان آن را به عنوان یک صفت نیز بکار برد. »

ریشه سردرگمی به تعریف کلمه عمه و خاله در غرب و از آن مهمتر فرهنگ مردم در شبه قاره هند برمی‌گردد. بیشتر دیکشنری‌های انگلیسی کلمه عمه و خاله را خواهر پدر و خواهر مادر توصیف می‌کنند؛ اما ساکنان شبه قاره هند این تعریف را ناکافی می‌دانند؛ چرا که طیف وسیعی از زنان همان نسل را در خانواده‌ها و محافل اجتماعی حذف می‌کند. گفتنی است والدین زهران ممدانی اصالتا هندی به شمار می‌روند.