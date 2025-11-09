خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«زهران ممدانی» از عمه‌ها و خاله‌ها تشکر کرد! چرا؟

«زهران ممدانی» از عمه‌ها و خاله‌ها تشکر کرد! چرا؟
کد خبر : 1711561
لینک کوتاه کپی شد.

بخشی از سخنرانی اخیر زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک در هفته‌ای که گذشت، تشکر وی از عمه‌ها و خاله‌ها بود؛ یعنی زنان میانسال آسیایی تباری که برای او در انتخابات رأی جمع کردند.

 نشریه اکونومیک تایمز هند در گزارشی به مسأله تشکر زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک از عمه‌ها و خاله‌ها پرداخت و نوشت این مسأله فرهنگ خانواده‌های آسیای جنوبی را برجسته می‌کند. 

 بخشی از سخنرانی اخیر زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک در هفته‌ای که گذشت، تشکر وی از عمه‌ها و خاله‌ها بود؛ یعنی زنان میانسال آسیایی تباری که برای او در انتخابات رأی جمع کردند. این زنان اگرچه با ممدانی نسبتی نداشتند؛ اما عمه و خاله خواندن آن‌ها برای همه ساکنان شبه قاره هند قابل درک بود. 

 بنابر گزارشها، زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک در بخشی از سخنرانی پیروزی خود گفت: از آن‌هایی که اغلب به واسطه سیاست شهرمان فراموش می‌شوند و این جنبش را از آن خود کردند، تشکر می‌کنم. از صاحب بقالی‌های یمنی و مادربزرگان مکزیکی؛ از راننده تاکسی‌های سنگالی و پرستارهای ازبکی؛ از آشپزهای ترینیدادی و عمه‌های اتیوپیایی. بله، عمه‌ها! »

حال با این حساب، اکنون آمریکایی‌های بیشتری ممکن است متوجه شده باشند که کلمه عمه/ خاله چقدر گسترده و بی‌پروا در شبه قاره هند استفاده می‌شود و حتی گستره آن حتی از محدوده‌های تعریف غربی از پیوندهای خویشاوندی نیز فراتر می‌رود؛ تا جایی که می‌توان آن را به عنوان یک صفت نیز بکار برد. »

 ریشه سردرگمی به تعریف کلمه عمه و خاله در غرب و از آن مهمتر فرهنگ مردم در شبه قاره هند برمی‌گردد. بیشتر دیکشنری‌های انگلیسی کلمه عمه و خاله را خواهر پدر و خواهر مادر توصیف می‌کنند؛ اما ساکنان شبه قاره هند این تعریف را ناکافی می‌دانند؛ چرا که طیف وسیعی از زنان همان نسل را در خانواده‌ها و محافل اجتماعی حذف می‌کند. گفتنی است والدین زهران ممدانی اصالتا هندی به شمار می‌روند. 

 

منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ