«زهران ممدانی» از عمهها و خالهها تشکر کرد! چرا؟
بخشی از سخنرانی اخیر زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک در هفتهای که گذشت، تشکر وی از عمهها و خالهها بود؛ یعنی زنان میانسال آسیایی تباری که برای او در انتخابات رأی جمع کردند.
نشریه اکونومیک تایمز هند در گزارشی به مسأله تشکر زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک از عمهها و خالهها پرداخت و نوشت این مسأله فرهنگ خانوادههای آسیای جنوبی را برجسته میکند.
بنابر گزارشها، زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک در بخشی از سخنرانی پیروزی خود گفت: از آنهایی که اغلب به واسطه سیاست شهرمان فراموش میشوند و این جنبش را از آن خود کردند، تشکر میکنم. از صاحب بقالیهای یمنی و مادربزرگان مکزیکی؛ از راننده تاکسیهای سنگالی و پرستارهای ازبکی؛ از آشپزهای ترینیدادی و عمههای اتیوپیایی. بله، عمهها! »
حال با این حساب، اکنون آمریکاییهای بیشتری ممکن است متوجه شده باشند که کلمه عمه/ خاله چقدر گسترده و بیپروا در شبه قاره هند استفاده میشود و حتی گستره آن حتی از محدودههای تعریف غربی از پیوندهای خویشاوندی نیز فراتر میرود؛ تا جایی که میتوان آن را به عنوان یک صفت نیز بکار برد. »
ریشه سردرگمی به تعریف کلمه عمه و خاله در غرب و از آن مهمتر فرهنگ مردم در شبه قاره هند برمیگردد. بیشتر دیکشنریهای انگلیسی کلمه عمه و خاله را خواهر پدر و خواهر مادر توصیف میکنند؛ اما ساکنان شبه قاره هند این تعریف را ناکافی میدانند؛ چرا که طیف وسیعی از زنان همان نسل را در خانوادهها و محافل اجتماعی حذف میکند. گفتنی است والدین زهران ممدانی اصالتا هندی به شمار میروند.