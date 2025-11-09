جراح بریتانیایی: آثار برداشته شدن اعضای بدن در اجساد اسرای فلسطینی مشهود است
یک جراح فلسطینی بریتانیایی میگوید عکسهایی که از اجساد فلسطینیهای تحویل داده شده توسط ارتش اسرائیل دریافت کرده، «نشاندهنده برداشته شدن اعضای بدن» است.
«دکتر غسان ابو سطح» گفت: «عکسهایی از اجسادی که توسط وزارت بهداشت از ارتش اسرائیل دریافت شده، برای او ارسال شده است؛ این اجساد به وضوح نشان میدهند که ریهها، قلب، کلیهها و کبد آنها با جراحی و به روشی حرفهای برداشته شده بطوریکه هیچ آسیبی به بافتهای اطراف وارد نکرده است.»
این پزشک بریتانیایی-فلسطینی افزود: این اجساد همچنین نشانه سوختگی نیتروژن مایع روی پوست خود داشتند، اما هیچ آسیب دیگری ندیدهاند. بعید است که اندامها پس از کالبدشکافی بازیابی شده باشند. همه این اجساد متعلق به فلسطینیهایی هستند که خانوادههایشان میگویند تا چند هفته پیش در زندان و زنده بودهاند. بنابراین همه اینها به شدت نشاندهنده قتل آنها در زندان و برداشته شدن اعضای بدن است.»
دکتر غسان گفت: «این عکسها در ۱۷ اکتبر، اندکی پس از تحویل ۱۲۰ جسد توسط اسرائیل گرفته شده است.»
اظهارات او ادعاهای اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانهای دولت غزه را تأیید میکند که ارتش اسرائیل را به سرقت اعضای بدن فلسطینیان متهم کرده و خواستار تحقیقات فوری بینالمللی در این باره شده است.
گفتنی است مقامات دولتی اسرائیل پیش از این اذعان کردهاند که اسرائیل تا سال ۲۰۰۰ پوست، قرنیه، دریچههای قلب و استخوانهای فلسطینیان را برداشت میکرده است.