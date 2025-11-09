پردهبرداری از کروکی رسمی پلیس در حادثه کارگران شهرداری
جزئیات تازه از علت تصادف خودروی خدمات شهری و حادثه فوت ۴ کارگر شهرداری منتشر شد.
سیده زهرا عبداللهی خبرنگار، با انتشار این تصویر نوشت:
برخلاف برخی روایتهای اشتباه، گزارش رسمی پلیس و کروکی منتشرشده برای نخستینبار نشان میدهد خودروی خدمات شهری در حال حرکت بوده و راننده مست و فاقد گواهینامه پژو پارس با سرعت ۱۹۰ کیلومتر پس از برخورد با چند خودرو، باعث واژگونی خودرو خدمات شهری و فوت کارگران شده است.
طبق کروکی رسمی، تقصیر صددرصد با راننده مست بوده و هیچ خطایی متوجه نیروهای شهرداری نیست