پرده‌برداری از کروکی رسمی پلیس در حادثه کارگران شهرداری
جزئیات تازه از علت تصادف خودروی خدمات شهری و حادثه فوت ۴ کارگر شهرداری منتشر شد.

پرده‌برداری از کروکی رسمی پلیس در حادثه کارگران شهرداری

سیده زهرا عبداللهی خبرنگار، با انتشار این تصویر نوشت:

برخلاف برخی روایت‌های اشتباه، گزارش رسمی پلیس و کروکی منتشرشده برای نخستین‌بار نشان می‌دهد خودروی خدمات شهری در حال حرکت بوده و راننده مست و فاقد گواهینامه پژو پارس با سرعت ۱۹۰ کیلومتر پس از برخورد با چند خودرو، باعث واژگونی خودرو خدمات شهری و فوت کارگران شده است.

طبق کروکی رسمی، تقصیر صددرصد با راننده مست بوده و هیچ خطایی متوجه نیروهای شهرداری نیست

 

