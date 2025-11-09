۹ نوامبر روز جهانی فرزند خواندگی است
۹ نوامبر، روز جهانی فرزندخواندگی، فرصتی برای شنیدن صدای خانوادههایی است که با عشق، پیوندی تازه ساختهاند. این روز به آگاهیبخشی، همدلی و تجلیل از والدین و فرزندانی اختصاص دارد که مسیر فرزندخواندگی را انتخاب کردهاند.
فلسفه و هدف روز جهانی فرزندخواندگی
روز جهانی فرزندخواندگی که هر ساله در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) گرامی داشته میشود، به منظور افزایش آگاهی عمومی درباره فرزندخواندگی، حمایت از خانوادههای فرزندپذیر، و تجلیل از کودکان بیسرپرست پایهگذاری شده است. این روز فرصتی است برای:
شنیدن روایتهای واقعی از والدین و فرزندان فرزندخوانده
پرداختن به چالشها و زیباییهای فرزندخواندگی
تشویق جامعه به پذیرش و حمایت از این نوع خانوادهها
رفع تبعیضها و باورهای نادرست درباره فرزندخواندگی
فرزندخواندگی؛ پیوندی فراتر از خون
فرزندخواندگی تنها یک تصمیم قانونی نیست، بلکه یک انتخاب عاشقانه برای ساختن خانوادهای نو است. والدینی که کودکی را به فرزندی میپذیرند، نهتنها مسئولیت تربیت و مراقبت را برعهده میگیرند، بلکه با عشق و تعهد، دنیای تازهای برای کودک میسازند.
در این مسیر، چالشهایی مانند:
پذیرش اجتماعی
مسائل هویتی کودک
پیچیدگیهای حقوقی و روانی
وجود دارد، اما در کنار آن، شیرینیهای بیپایانی از عشق، رشد مشترک، و ساختن خاطرات خانوادگی نیز تجربه میشود.
نگاهی جهانی به فرزندخواندگی
در بسیاری از کشورها، سازمانهای دولتی و غیردولتی در این روز:
برنامههای آموزشی و فرهنگی برگزار میکنند
داستانهای موفقیتآمیز فرزندخواندگی را منتشر میکنند
از والدین فرزندپذیر تقدیر میکنند
فرصتهای فرزندخواندگی را معرفی مینمایند
در ایران نیز، این روز با پیامهای تبریک، استوریهای انگیزشی و عکسنوشتههایی در فضای مجازی همراه است که نشاندهنده رشد آگاهی عمومی و پذیرش اجتماعی بیشتر نسبت به فرزندخواندگی است.