مدیران خودرو
قاب پشتی آیفون ۱۸ پرو شفاف می‌شود؟

قاب پشتی آیفون ۱۸ پرو شفاف می‌شود؟
شایعات اولیه درباره آیفون ۱۸ پرو از یک تحول طراحی جسورانه و نوستالژیک خبر می‌دهند. اپل شاید قاب پشتی شفاف را برای مدل‌های پرو این گوشی هوشمند در نظر گرفته است که پیش از این در برندهایی مانند ناتینگ فون دیده بودیم. این گمانه‌زنی‌ها در حالی منتشر می‌شود که هنوز مدت زیادی از عرضه سری آیفون ۱۷ نمی‌گذرد.

طبق گزارش Digital Chat Station، منبع معتبر افشای اطلاعات، اپل مشغول آزمایش این طراحی است. هنوز مشخص نیست که این قاب تا چه حد اجزای داخلی را نمایش می‌دهد یا شامل بخش‌های تزئینی است. همچنین، شایعات دیگر به استفاده از بریدگی پانچ‌هول به‌جای داینامیک آیلند و دوربین اصلی با دیافراگم متغیر در آیفون ۱۸ پرو اشاره می‌کند.

منبع خبرگزاری دانشجو
