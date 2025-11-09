قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:یکشنبه ۱۸ آبان
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
293,600
|
بالاترین قیمت روز
|
294,210
|
پایین ترین قیمت روز
|
292,880
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
910
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.19
|
نرخ بازگشایی بازار
|
293,860
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۸ آبان
|
نرخ روز گذشته
|
293,780
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.06
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
180