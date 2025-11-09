خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1711265
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۸ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۱۸ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

726,615

دلار (بازار آزاد)

1,078,000

یورو (صرافی بانک ملی)

841,340

یورو (بازار آزاد)

1,246,800

درهم امارات

293,600

پوند انگلیس

1,418,800

لیر ترکیه

25,500

فرانک سوئیس

1,338,400

یوان چین

151,400

ین ژاپن

702,610

وون کره جنوبی

737

دلار کانادا

767,500

دلار استرالیا

699,800

دلار نیوزیلند

606,300

دلار سنگاپور

829,400

روپیه هند

12,160

روپیه پاکستان

3,832

دینار عراق

839

پوند سوریه

97

افغانی

16,310

کرون دانمارک

166,900

کرون سوئد

113,200

کرون نروژ

106,300

ریال عربستان

287,750

ریال قطر

306,800

ریال عمان

2,799,900

دینار کویت

3,518,100

دینار بحرین

2,859,300

رینگیت مالزی

258,300

بات تایلند

33,200

دلار هنگ کنگ

138,600

روبل روسیه

13,500

منات آذربایجان

634,000

درام ارمنستان

3,020

لاری گرجستان

399,000

سوم قرقیزستان

12,330

سامانی تاجیکستان

117,200

منات ترکمنستان

306,800
انتهای پیام/
