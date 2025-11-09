قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:یکشنبه ۱۸ آبان
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
12,420,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
23,050,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
33,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
44,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
54,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
65,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
76,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
86,800,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
97,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
108,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
119,350,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
129,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
140,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
151,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
161,800,000