گوشت وارداتی‌ هم دیگر ارزان نیست

در سال‌های اخیر، واردات گوشت قرمز به‌عنوان یک ابزار تنظیم بازار از سوی دولت مطرح شده است؛ با این حال روند سهم واردات و قیمت‌ها همزمان با تغییر سیاست ارزی کشور پیچیده‌تر شده است. طبق گزارش‌ها، حدود ۲۰ درصد از نیاز گوشت قرمز کشور از مسیر واردات تأمین می‌شود. در این میان، حذف ارز ترجیحی در واردات کالای گوشت و انتقال به ارز مبادله‌ای، به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها مطرح شده است. افزون بر این، واردکنندگان با چالش‌هایی چون افزایش هزینه‌های ارزی، تأخیر در تخصیص ارز و نیز ضابطه‌مندی‌های وارداتی روبه‌رو بوده‌اند. این وضعیت نه تنها منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت گوشت وارداتی در بازار مصرف شده، بلکه پرسش‌هایی در مورد کارایی سیاست واردات به‌عنوان ابزار تنظیم بازار و تأثیر آن بر تولید داخلی نیز مطرح کرده است.

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به تجربه ماه‌های اخیر در بازار گوشت اظهار کرد: پیش‌تر هشدار داده بودیم که حذف ارز ترجیحی و تغییر روند تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی، به‌ویژه گوشت، منجر به افزایش قیمت در این گروه کالایی خواهد شد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، پس از کنار گذاشتن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و انتقال گوشت به تالار دوم یا همان ارز مبادله‌ای، بازار با جهش قیمتی قابل‌توجهی مواجه شد.

او افزود: قیمت‌های فعلی برای مصرف‌کنندگان قابل‌قبول نیست و بخش عمده‌ای از مردم عملا توان خرید گوشت را از دست داده‌اند. پیش از این، گوشت برزیلی در محدوده ۳۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اما اکنون به حدود ۶۵۰ هزار تومان رسیده و این اختلاف قابل‌توجه، عملا قدرت خرید دهک‌های مختلف را از بین برده است. حتی گوشت‌های هندی که همواره ارزان‌تر بودند اکنون به قیمت‌هایی رسیده‌اند که با نیاز و توان بازار سازگار نیست.

پوریان با بیان اینکه گوشت وارداتی در شرایط فعلی بسیار گران‌تر از گوشت داخلی شده، گفت: این وضعیت نشان‌دهنده ضعف مدیریت در فرآیند واردات و توزیع است. هیچ توجیهی ندارد که گوشت منجمد وارداتی با قیمت ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان به بازار برسد. بخش زیادی از این گوشت‌ها نیز به‌جای قرار گرفتن در شبکه رسمی فروش، در اختیار دلالان بازار قرار گرفته و با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود، در حالی‌ که عملا خریداری ندارد.

به گفته او، گوشت یخی و منجمد قبلا گزینه اصلی خانوارهایی بود که توان خرید گوشت گرم نداشتند، اما اکنون قیمت همین اقلام نیز جهش یافته و نارضایتی عمومی قابل‌مشاهده است. بسیاری از تأمین‌کنندگان در استان‌های مختلف نیز اعلام کرده‌اند که به دلیل قیمت بالای خرید، امکان توزیع مناسب در بازار وجود ندارد.

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به اینکه هدف از واردات گوشت باید کنترل و کاهش تورم باشد، تأکید کرد: در شرایط فعلی، واردات نه تنها تورم را مهار نکرده بلکه خود عامل افزایش تورم شده است. انتظار می‌رود قیمت گوشت‌های وارداتی سریع و فوری تعدیل شود تا بازار از رکود خارج گردد.

پوریان قیمت فعلی دام زنده را برای گوساله و گوسفند داخلی حدود ۳۳۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: اگرچه عرضه دام در بازار وجود دارد، اما کاهش شدید تقاضا به دلیل گرانی گوشت، رکود محسوسی ایجاد کرده است. به گفته او، اکنون با پدیده «رکود تورمی» در بازار گوشت روبه‌رو هستیم و خانوارها در خرید گوشت چه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چه در قصابی‌ها تردید جدی دارند. او تأکید کرد که تا زمان کاهش قیمت نهایی گوشت، این رکود بر بازار حاکم خواهد ماند.