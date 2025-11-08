چه کسانی روزِ قبل از انحلال، ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک آینده برداشت کردند؟
گفته میشود بخشی از این وجوه مربوط به افراد مرتبط با سهامداران بانک بوده است.
یکی از شبهات مطرحشده مربوط به خروج حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع از بانک در فاصله بین تصمیمگیری شورای عالی سران قوا تا اجرایی شدن مصوبه انحلال است.
میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: طبق اعلام منابع رسمی، تمامی سپردههای خرد به بانک ملی منتقل خواهد شد، اما سپردههای مرتبط با سهامداران عمده و اشخاص وابسته در فرآیند تعیینتکلیف صندوق ضمانت سپردهها قرار دارد.
