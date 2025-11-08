مهران مدیری این روزها با دو سریال تازه به تلویزیون بازگشته است.

نخست، مجموعه «شش‌ماهه» که تصویربرداری آن به پایان رسیده و طبق گفته مهدی نقویان، رئیس مرکز سیمافیلم، برای آن دو شیوه پخش در نظر گرفته شده است: یا پس از پایان پخش مجموعه «الگوریتم» از شبکه سه روی آنتن می‌رود، یا به‌صورت ویژه، در دو روز پایانی هفته (پنجشنبه و جمعه) پخش خواهد شد.

به نظر می‌رسد گزینه دوم برای جذب مخاطبان بیشتر و تماشای راحت‌تر سریال، انتخاب مناسب‌تری باشد.

اما این تمام ماجرا نیست؛ مدیری هم‌زمان سریال «مرد سه‌هزار چهره» را نیز برای تلویزیون آماده خواهد کرد؛ اثری که پس از سال‌ها، بار دیگر شخصیت محبوب مسعود شصت‌چی را به قاب تلویزیون بازمی‌گرداند. این مجموعه به‌عنوان پروژه‌ای بزرگ‌مقیاس و پرهزینه (Big Production) شناخته می‌شود و قرار است برای نوروز 1405 آماده پخش شود.

در میان گمانه‌زنی‌ها درباره پروژه‌های جدید مدیری، دو پرسش بیش از همه مطرح شده است: آیا مهران مدیری خودش در سریال «شش‌ماهه» بازی می‌کند؟ آیا واقعاً این سریال برای تسویه بدهی «دورهمی» ساخته شده است؟

پاسخ به هر دو پرسش روشن است: بله، مدیری در این سریال حضور دارد و نقشی متفاوت را بازی می‌کند. اما ماجرای «بدهی دورهمی» صحت ندارد.

مهدی نقویان در این‌باره توضیح داده است: «مهران مدیری هیچ‌گاه طرف حقوقی این پرونده نبوده و این خبرسازی‌ها واقعیت ندارد؛ صرفاً شایعه‌ای رسانه‌ای است.»

درباره خود سریال «شش‌ماهه» نیز باید گفت این مجموعه روایتی از زندگی خانواده‌ای است که با بحرانی بزرگ روبه‌رو می‌شود؛ محمد شعبان‌پور در نقش اصلی مردی را بازی می‌کند که درمی‌یابد تنها شش ماه دیگر زنده است، و ماجراهای تلخ و شیرین پس از این خبر، محور روایت داستان را می‌سازد.

«شش‌ماهه» در ژانر کمدی اجتماعی ساخته شده و در کنار شعبان‌پور، بازیگرانی چون سحر زکریا، حسن معجونی، جواد رضویان و مهران مدیری نقش‌آفرینی می‌کنند. نویسندگی سریال بر عهده محمدامین فرشادمهر، احمدرضا کاظمی و امین انتظاری است.

در حالی که «شش‌ماهه» حال‌و‌هوایی اجتماعی و انسانی دارد، سریال دیگر مدیری یعنی «مرد سه‌هزار چهره» بنا بر گفته محسن برمهانی (معاون سیما)، اثری کمدی با لایه‌های سیاسی خواهد بود، بازگشتی پرانرژی برای مدیری، هم در مقام کارگردان و هم بازیگر.

منبع تسنیم

