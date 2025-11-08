مقابله با برفک یخچال با روغن زیتون
از بین بردن برفک یخچال با روغن زیتون یک روش مرسوم یا معجزهآسا نیست اما شاید شما هم در مورد این روش شنیده باشید؛ پس بیایید بررسی کنیم که منظور چیست و در واقع چه کاری انجام میدهد؟
یک لایه نازک روغن روی سطوح فلزی یا پلاستیکی میتواند از بین بردن تجمع برفک در آینده را آسانتر کند، زیرا یخ به آن نمیچسبد.
چگونگی استفاده از روغن زیتون برای مقابله با ایجاد برفک
پس از برفکگیری و خشک کردن سطوح، اقدامات زیر را انجام دهید:
یک قطره کوچک روغن زیتون را روی یک پارچه نرم بریزید.
یک لایه بسیار نازک روی سطوح فلزی یا پلاستیکی (نه درزگیرهای لاستیکی یا دریچهها) بمالید.
این کار میتواند به راحتتر پاک شدن برفکهای جدید کمک کند؛ اما هر چند ماه یکبار آن را تمیز کنید تا از تجمع آن جلوگیری شود.
با این حال، این روش به چند دلیل توصیه نمیشود:
روغن میتواند به مرور زمان فاسد شود و بوهای ناخوشایندی از خود به جا بگذارد.
گرد و غبار و مواد باقیمانده میتوانند به آن بچسبند و فضای داخلی فریزر را چرب کنند.
اگر روغن زیتون در نزدیکی کویلها یا درزگیرها استفاده شود، میتواند دریچهها را مسدود کند یا در گردش هوای یخچال اختلال ایجاد کند. کویلها برای خنک کردن هوا و تولید یخ استفاده میشوند.
روشهای مناسب برای از بین بردن برفک
اگر هدف شما از بین بردن برفک است، در اینجا روشهای ایمن و مؤثری ارائه شده است:
۱- یخزدایی دستی (بهترین روش)
یخچال را از برق بکشید.
تمام مواد غذایی را خارج کنید.
درب را باز بگذارید و بگذارید یخ به طور طبیعی ذوب شود.
برای سرعت بیشتر، کاسههایی از آب داغ را داخل آن قرار دهید و درب را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ببندید.
آب حاصل از ذوب شدن برفکها را با حوله پاک کنید.
۲- از یک کاردک پلاستیکی استفاده کنید
برفک نرم را به آرامی بتراشید. هرگز از ابزارهای فلزی استفاده نکنید؛ آنها میتوانند به کویلها آسیب برسانند.
پیشگیری از ایجاد برفک زیاد
دقت کنید که درب فریزر هیچگاه باز نماند.
بررسی کنید که درزگیر درب محکم باشد.
غذای گرم یا بدون پوشش را داخل آن قرار ندهید (رطوبت ایجاد میکند).