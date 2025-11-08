۸ نوامبر روز جهانی شهرسازی است

چرا روز جهانی شهرسازی؟

روز جهانی شهرسازی (World Town Planning Day) هر ساله در ۸ نوامبر (برابر با ۱۷ آبان در تقویم شمسی) در بیش از ۳۰ کشور جهان گرامی داشته می‌شود. این روز در سال ۱۹۴۹ توسط پروفسور کارلوس ماریا دلا پائولرا از دانشگاه بوئنوس آیرس آرژانتین بنیان‌گذاری شد، با هدف:

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت برنامه‌ریزی شهری

ترویج تفکر شهرسازانه در میان مردم و مسئولان

تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه توسعه پایدار شهری

شهرسازی چیست و چرا اهمیت دارد؟

شهرسازی تنها طراحی خیابان‌ها و ساختمان‌ها نیست؛ بلکه هنر و علم سازماندهی فضاهای شهری برای ارتقاء کیفیت زندگی است. این رشته ترکیبی از دانش‌های معماری، جامعه‌شناسی، محیط زیست، اقتصاد و مهندسی است که به دنبال پاسخ به پرسش‌هایی چون:

چگونه شهرها را برای همه قابل زندگی کنیم؟

چگونه با رشد جمعیت، خدمات شهری را بهینه کنیم؟

چگونه شهرها را در برابر بحران‌هایی مانند تغییرات اقلیمی مقاوم سازیم؟

شعارها و محورهای سالانه

هر سال، این روز با شعار خاصی برگزار می‌شود که به یکی از چالش‌های روز شهرها می‌پردازد؛ مانند:

«برنامه‌ریزی برای شهرهای هوشمند»

«عدالت فضایی و دسترسی برابر»

«تاب‌آوری شهری در برابر بحران‌ها»

این شعارها بستری برای گفت‌وگو، پژوهش و اقدام جمعی در سطح جهانی فراهم می‌کنند.

شهرسازی در ایران

در ایران، شهرسازی به عنوان رشته‌ای دانشگاهی و حرفه‌ای از دهه ۱۳۴۰ آغاز شد. امروزه با چالش‌هایی چون:

گسترش بی‌رویه شهرها

ترافیک و آلودگی هوا

کمبود فضاهای عمومی و سبز

نابرابری در دسترسی به خدمات شهری

شهرسازان ایرانی نقش مهمی در طراحی راهکارهای نوین برای توسعه پایدار ایفا می‌کنند.

