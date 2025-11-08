خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۸ نوامبر روز جهانی کاپوچینو است

۸ نوامبر روز جهانی کاپوچینو است
کد خبر : 1710826
لینک کوتاه کپی شد.

روز جهانی کاپوچینو در ۸ نوامبر، جشن دلپذیر قهوه‌دوستان است؛ فرصتی برای لذت بردن از این نوشیدنی خامه‌ای و گرم در آستانه روزهای سرد پاییز.

کاپوچینو؛ نوشیدنی‌ای با ریشه‌های ایتالیایی

کاپوچینو یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های بر پایه قهوه در جهان است که از ترکیب اسپرسو، شیر بخار داده‌شده و کف شیر تهیه می‌شود. این نوشیدنی به دلیل بافت لطیف، طعم متعادل و ظاهر هنرمندانه‌اش، جایگاه ویژه‌ای در دل قهوه‌دوستان دارد. نام آن برگرفته از رنگ لباس راهبان فرقه کاپوچین در ایتالیاست که شباهت زیادی به رنگ این نوشیدنی دارد.

 ۸ نوامبر؛ روزی برای گرامیداشت کاپوچینو

روز جهانی کاپوچینو هر ساله در تاریخ ۸ نوامبر (برابر با ۱۷ یا ۱۸ آبان در تقویم شمسی، بسته به سال) برگزار می‌شود. این روز در فصل پاییز قرار دارد؛ زمانی که مردم بیشتر به نوشیدنی‌های گرم و آرامش‌بخش روی می‌آورند.

هدف از این مناسبت، گرامیداشت هنر تهیه کاپوچینو، فرهنگ قهوه‌نوشی و ایجاد لحظاتی گرم و دلپذیر در کنار دوستان یا در خلوت خود است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ