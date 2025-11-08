۸ نوامبر روز جهانی کاپوچینو است

کاپوچینو؛ نوشیدنی‌ای با ریشه‌های ایتالیایی

کاپوچینو یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های بر پایه قهوه در جهان است که از ترکیب اسپرسو، شیر بخار داده‌شده و کف شیر تهیه می‌شود. این نوشیدنی به دلیل بافت لطیف، طعم متعادل و ظاهر هنرمندانه‌اش، جایگاه ویژه‌ای در دل قهوه‌دوستان دارد. نام آن برگرفته از رنگ لباس راهبان فرقه کاپوچین در ایتالیاست که شباهت زیادی به رنگ این نوشیدنی دارد.

۸ نوامبر؛ روزی برای گرامیداشت کاپوچینو

روز جهانی کاپوچینو هر ساله در تاریخ ۸ نوامبر (برابر با ۱۷ یا ۱۸ آبان در تقویم شمسی، بسته به سال) برگزار می‌شود. این روز در فصل پاییز قرار دارد؛ زمانی که مردم بیشتر به نوشیدنی‌های گرم و آرامش‌بخش روی می‌آورند.

هدف از این مناسبت، گرامیداشت هنر تهیه کاپوچینو، فرهنگ قهوه‌نوشی و ایجاد لحظاتی گرم و دلپذیر در کنار دوستان یا در خلوت خود است.

