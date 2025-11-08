خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله پلیس ماساچوست به یک خانواده پناهجو + فیلم

حمله پلیس ماساچوست به یک خانواده پناهجو + فیلم
کد خبر : 1710816
لینک کوتاه کپی شد.

بازداشت خشونت‌آمیز یک خانواده پناهجو در ایالت ماساچوست بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه و خشن پلیس آمریکا را در معرض دید جهانیان قرار داد. در این حادثه تکان دهنده که در شهر فیچبرگ روی داد، مأموران اداره مهاجرت آمریکا قصد داشتند کودک خرسالی را بی رحمانه از خانواده اش جدا کنند. پدر خانواده در حالی که کودک خردسالش را در آغوش داشت تحت فشار شدید ماموران دچار تشنج شد. مادر خانواده نیز به‌طور خشونت‌آمیز از همسر و فرزندش جدا شد. از سرنوشت این خانواده خبری در دست نیست.دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از زمان آغاز به کار دولت دومش، بزرگ‌ترین برنامه اخراج پناهجویان در تاریخ آمریکا را در دستور کار قرار داده است.

منبع خبرگزاری صدا و سیما
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ