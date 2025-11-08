خانه



۱۷ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۶:۲۳

حمله پلیس ماساچوست به یک خانواده پناهجو + فیلم

بازداشت خشونت‌آمیز یک خانواده پناهجو در ایالت ماساچوست بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه و خشن پلیس آمریکا را در معرض دید جهانیان قرار داد. در این حادثه تکان دهنده که در شهر فیچبرگ روی داد، مأموران اداره مهاجرت آمریکا قصد داشتند کودک خرسالی را بی رحمانه از خانواده اش جدا کنند. پدر خانواده در حالی که کودک خردسالش را در آغوش داشت تحت فشار شدید ماموران دچار تشنج شد. مادر خانواده نیز به‌طور خشونت‌آمیز از همسر و فرزندش جدا شد. از سرنوشت این خانواده خبری در دست نیست.دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از زمان آغاز به کار دولت دومش، بزرگ‌ترین برنامه اخراج پناهجویان در تاریخ آمریکا را در دستور کار قرار داده است.