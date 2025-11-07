خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این خوراکی‌ها محافظ طبیعی دندان هستند

این خوراکی‌ها محافظ طبیعی دندان هستند
کد خبر : 1710627
لینک کوتاه کپی شد.

برخی خوراکی‌ها مانند یک تیم دفاعی برای دهان شما عمل می‌کنند؛ از مینای دندان محافظت کرده، باکتری‌ها را کاهش می‌دهند و بوی دهان را تازه نگه می‌دارند.

سیب ترد با بافت خاص خود پلاک را پاک می‌کند و اسید مالیک موجود در آن دندان‌ها را طبیعی سفید می‌کند.

پنیر سرشار از کلسیم و چربی‌های مفید است که مینای دندان را تقویت کرده و pH دهان را متعادل می‌کند.

کشک با پروبیوتیک‌ها باکتری‌های مضر دهان را کاهش داده و به سلامت لثه کمک می‌کند.

چای سبز با آنتی‌اکسیدان‌های قوی خود ضدعفونی‌کننده طبیعی دهان است.

دانه کنجد مانند یک پاک‌کننده طبیعی پلاک را از بین برده و مواد معدنی مفید آزاد می‌کند.

منبع خبرگزاری دانشجو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ