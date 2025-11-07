این خوراکیها محافظ طبیعی دندان هستند
برخی خوراکیها مانند یک تیم دفاعی برای دهان شما عمل میکنند؛ از مینای دندان محافظت کرده، باکتریها را کاهش میدهند و بوی دهان را تازه نگه میدارند.
سیب ترد با بافت خاص خود پلاک را پاک میکند و اسید مالیک موجود در آن دندانها را طبیعی سفید میکند.
پنیر سرشار از کلسیم و چربیهای مفید است که مینای دندان را تقویت کرده و pH دهان را متعادل میکند.
کشک با پروبیوتیکها باکتریهای مضر دهان را کاهش داده و به سلامت لثه کمک میکند.
چای سبز با آنتیاکسیدانهای قوی خود ضدعفونیکننده طبیعی دهان است.
دانه کنجد مانند یک پاککننده طبیعی پلاک را از بین برده و مواد معدنی مفید آزاد میکند.