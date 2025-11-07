۷ نوامبر روز جهانی فیزیک پزشکی یا روز ماری کوری است
۷ نوامبر، روز جهانی فیزیک پزشکی، به افتخار زادروز ماری کوری نامگذاری شده است؛ روزی برای بزرگداشت نقش حیاتی فیزیک در پزشکی و ادای احترام به یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ.
روز جهانی فیزیک پزشکی؛ پیوند علم و انساندوستی
هر سال در ۷ نوامبر، جهان به افتخار تولد ماری کوری، دانشمند برجسته لهستانی-فرانسوی و برنده دو جایزه نوبل، روز جهانی فیزیک پزشکی را گرامی میدارد. این روز به پیشنهاد سازمان بینالمللی فیزیک پزشکی (IOMP) با هدف افزایش آگاهی عمومی از نقش فیزیک پزشکی در تشخیص و درمان بیماریها نامگذاری شده است.
ماری کوری؛ زنی پیشگام در علم و انسانیت
ماری کوری در ۷ نوامبر ۱۸۶۷ در ورشو به دنیا آمد. او نخستین زنی بود که جایزه نوبل را دریافت کرد و تنها فردی است که در دو رشته متفاوت (فیزیک و شیمی) این افتخار را کسب کرده است. پژوهشهای او در زمینه رادیواکتیویته، راه را برای توسعه فناوریهای نوین پزشکی مانند پرتودرمانی هموار کرد و جان میلیونها بیمار را نجات داد.
فیزیک پزشکی چیست؟
فیزیک پزشکی شاخهای کاربردی از علم فیزیک است که مفاهیم و ابزارهای فیزیکی را در خدمت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریها قرار میدهد. این رشته از اواخر قرن نوزدهم، با کشف اشعه ایکس و مواد رادیواکتیو، بهویژه در درمان سرطان، جایگاهی کلیدی در پزشکی نوین یافته است.
نقش فیزیکدانان پزشکی در نظام سلامت
متخصصان فیزیک پزشکی در حوزههای مختلفی فعالیت میکنند، از جمله:
پرتودرمانی برای درمان سرطان
تصویربرداری پزشکی مانند سیتیاسکن، امآرآی، ماموگرافی و سونوگرافی
پزشکی هستهای و استفاده از رادیوایزوتوپها
ایمنی پرتویی در مراکز درمانی و بیمارستانها
این متخصصان با دقت علمی و دانش فنی خود، تضمین میکنند که بیماران بالاترین کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی را با کمترین خطر ممکن دریافت کنند.