قیمت درهم امارات امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:جمعه ۱۶ آبان
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
293,780
|
بالاترین قیمت روز
|
293,940
|
پایین ترین قیمت روز
|
293,150
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
230
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.05
|
نرخ بازگشایی بازار
|
293,740
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۶ آبان
|
نرخ روز گذشته
|
293,720
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.02
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
60