خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعترافات سانسور شده افسر سیا؛ ما اقلیت‌ها را سازماندهی می‌کردیم تا در کشورشان شورش کنند + فیلم

اعترافات سانسور شده افسر سیا؛ ما اقلیت‌ها را سازماندهی می‌کردیم تا در کشورشان شورش کنند + فیلم
کد خبر : 1710354
لینک کوتاه کپی شد.

افسر سازمان سیا: ما به سراغ اقلیت‌های قومی می‌رفتیم، به آن‌ها پول، سلاح و آموزش می‌دادیم، و تشویقشان می‌کردیم علیه دولت خودشان شورش کنند. در نیکاراگوئه، به سراغ بومیان میسکیتو رفتیم و بیشتر از تمام تاریخشان به آن‌ها پول دادیم، مسلحشان کردیم و از مرز هندوراس به داخل کشور فرستادیم تا بجنگند، بکشند، بسوزانند و غارت کنند، این روش را در نیکاراگوئه، تایلند، ویتنام، لائوس، کنگو، ایران، عراق و با کردها هم به کار بردیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ