سایر رسانه‌ها ۱۵ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۰:۲۹

اعترافات سانسور شده افسر سیا؛ ما اقلیت‌ها را سازماندهی می‌کردیم تا در کشورشان شورش کنند + فیلم

افسر سازمان سیا: ما به سراغ اقلیت‌های قومی می‌رفتیم، به آن‌ها پول، سلاح و آموزش می‌دادیم، و تشویقشان می‌کردیم علیه دولت خودشان شورش کنند. در نیکاراگوئه، به سراغ بومیان میسکیتو رفتیم و بیشتر از تمام تاریخشان به آن‌ها پول دادیم، مسلحشان کردیم و از مرز هندوراس به داخل کشور فرستادیم تا بجنگند، بکشند، بسوزانند و غارت کنند، این روش را در نیکاراگوئه، تایلند، ویتنام، لائوس، کنگو، ایران، عراق و با کردها هم به کار بردیم.