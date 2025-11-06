خبرگزاری کار ایران
۶ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت و قلدری در مدرسه است

روز جهانی مبارزه با خشونت و قلدری در مدرسه، که در نخستین پنج‌شنبه نوامبر برگزار می‌شود (در سال ۲۰۲۵ برابر با ۶ نوامبر)، فرصتی جهانی برای آگاهی‌بخشی، همدلی و اقدام علیه یکی از آسیب‌زاترین پدیده‌های آموزشی است: خشونت و قلدری در محیط‌های تحصیلی.

مقدمه‌ای بر اهمیت این روز

خشونت و قلدری در مدرسه، چه به شکل فیزیکی، روانی یا کلامی، نه‌تنها سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان را تهدید می‌کند، بلکه تأثیرات بلندمدتی بر اعتماد به نفس، عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی آنان دارد. این روز جهانی، با هدف جلب توجه عمومی، مسئولان آموزشی، والدین و خود دانش‌آموزان به این معضل، هر ساله در نخستین پنج‌شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود.

اهداف کلیدی این روز

افزایش آگاهی عمومی نسبت به انواع خشونت و قلدری در مدارس

تشویق به ایجاد محیط‌های امن و حمایت‌گر برای یادگیری

تقویت مهارت‌های اجتماعی و همدلی در میان دانش‌آموزان

حمایت از قربانیان خشونت و قلدری و فراهم‌سازی راه‌های گزارش‌دهی و مشاوره

انواع خشونت و قلدری در مدرسه

قلدری فیزیکی: ضرب و شتم، هل دادن، آسیب رساندن به وسایل شخصی

قلدری کلامی: توهین، تمسخر، تهدید، شایعه‌پراکنی

قلدری اجتماعی: طرد از گروه‌ها، نادیده گرفتن، تحقیر در جمع

قلدری سایبری: آزار و اذیت از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیام‌ها یا تصاویر تحقیرآمیز

راهکارهای مقابله

آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض در مدارس

ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی محرمانه برای دانش‌آموزان

برگزاری کارگاه‌های آگاهی‌بخشی برای والدین و معلمان

تقویت فرهنگ احترام، همدلی و پذیرش تفاوت‌ها

