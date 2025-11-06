۶ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت و قلدری در مدرسه است
روز جهانی مبارزه با خشونت و قلدری در مدرسه، که در نخستین پنجشنبه نوامبر برگزار میشود (در سال ۲۰۲۵ برابر با ۶ نوامبر)، فرصتی جهانی برای آگاهیبخشی، همدلی و اقدام علیه یکی از آسیبزاترین پدیدههای آموزشی است: خشونت و قلدری در محیطهای تحصیلی.
مقدمهای بر اهمیت این روز
خشونت و قلدری در مدرسه، چه به شکل فیزیکی، روانی یا کلامی، نهتنها سلامت جسمی و روانی دانشآموزان را تهدید میکند، بلکه تأثیرات بلندمدتی بر اعتماد به نفس، عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی آنان دارد. این روز جهانی، با هدف جلب توجه عمومی، مسئولان آموزشی، والدین و خود دانشآموزان به این معضل، هر ساله در نخستین پنجشنبه ماه نوامبر برگزار میشود.
اهداف کلیدی این روز
افزایش آگاهی عمومی نسبت به انواع خشونت و قلدری در مدارس
تشویق به ایجاد محیطهای امن و حمایتگر برای یادگیری
تقویت مهارتهای اجتماعی و همدلی در میان دانشآموزان
حمایت از قربانیان خشونت و قلدری و فراهمسازی راههای گزارشدهی و مشاوره
انواع خشونت و قلدری در مدرسه
قلدری فیزیکی: ضرب و شتم، هل دادن، آسیب رساندن به وسایل شخصی
قلدری کلامی: توهین، تمسخر، تهدید، شایعهپراکنی
قلدری اجتماعی: طرد از گروهها، نادیده گرفتن، تحقیر در جمع
قلدری سایبری: آزار و اذیت از طریق شبکههای اجتماعی، پیامها یا تصاویر تحقیرآمیز
راهکارهای مقابله
آموزش مهارتهای ارتباطی و حل تعارض در مدارس
ایجاد سامانههای گزارشدهی محرمانه برای دانشآموزان
برگزاری کارگاههای آگاهیبخشی برای والدین و معلمان
تقویت فرهنگ احترام، همدلی و پذیرش تفاوتها