آینده هوش مصنوعی؛ در دستان آمریکا یا چین!
مدیر عامل انویدیا اعلام کرد چین قصد دارد در رقابت هوش مصنوعی، آمریکا را ببرد.
نشریه بریتانیایی فایننشال تایمز گزارش داد «جنسون هوانگ»، مدیرعامل انویدیا هشدار داده است چین در رقابت هوش مصنوعی آمریکا را شکست خواهد داد.
جنسون هوانگ، مدیرعامل انویدیا در حاشیه نشست آینده هوش مصنوعی به روزنامه فایننشال تایمز گفت: چین قصد دارد تا این رقابت را ببرد.
در همین حال مدیرعامل انویدیا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همچنانکه از دیرباز گفتهام، چین چند نانوثانیه از آمریکا در زمینه هوش مصنوعی عقبتر است.» او در ادامه افزود: «برای همین نیز این مسألهای حیاتی است که آمریکا با پیشی گرفتن سریع و بردن توسعه دهندگان در سرتاسرجهان بتواند این رقابت را ببرد.»
دسترسی چین به تراشههای هوش مصنوعی پیشرفته، بهخصوص آنهایی که از سوی شرک انویدیا-ارزشمندترین شرکت بزرگ جهان از لحاظ ارزش بازار- تولید میشود، همچنان نقطه عطفی در رقابت چین با آمریکا محسوب میشود.
مدیرعامل انویدیا ماه گذشته نیز در کنفرانسی که در واشینگتن برگزار شده بود، در سخنانی گفته بود: «ما خواهان آن هستیم که آمریکا رقابت در زمینه هوش مصنوعی را ببرد و هیچ شکی در این زمینه نیست.»