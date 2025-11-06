گزارش جدید Business Insider نشان می‌دهد در آزمایشگاهی ویژه برای ربات اپتیموس، حرکات انسانی را با پنج دوربین نصب‌شده روی کلاه ایمنی مهندسان و کوله‌پشتی‌های سنگین ضبط می‌کند. این حرکات شامل فعالیت‌های روزمره مانند بلندکردن فنجان، پاک‌کردن میز، جاروبرقی کشیدن و مرتب‌کردن قطعات خودرو است. برخلاف مفسران داده در دیگر شرکت‌های هوش مصنوعی که داده‌ها را برچسب‌گذاری می‌کنند، کارکنان تسلا خود داده‌ها را تولید می‌کنند.

یکی از کارکنان سابق گفته است کار طاقت‌فرساست و گاهی باید هفته‌ها یک حرکت ساده مانند پاک‌کردن میز تکرار شود. در شیفت‌های هشت‌ساعته، انتظار می‌رود حداقل چهار ساعت ویدیو قابل استفاده تولید شود و در صورت غیرانسانی بودن حرکات، جریمه اعمال می‌شود. ایلان ماسک این پروژه را بخشی از برنامه کاهش وابستگی به خودرو و پیشگامی در اتوماسیون می‌داند. پیش‌بینی می‌شود ربات‌های انسان‌نما در آینده به بازار چند تریلیون دلاری تبدیل شوند، هرچند نمونه‌هایی مانند 1X Neo با قیمت ۲۰ هزار دلار هنوز برای همه خانوارها مناسب نیستند.

