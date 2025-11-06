خبرگزاری کار ایران
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
«آقای اوه» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«دست شیطان» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«خانه خراب کن» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«مرد عنکبوتی: دور از خانه» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«فرار مرغی ۲» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«آن سوی پرچین» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«بیگانه در مقابل شکارچی» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«پسران منجومل» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«رهایش کن» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«طوفان و تندباد» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«معما» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«خاطرات خوش» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«خانه خراب کن ۲» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«شهری در دور دست» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«آزادی خواه» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق

«فصل شکار» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

