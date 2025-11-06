خانه



سایر رسانه‌ها ۱۵ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۶:۵۵

قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.