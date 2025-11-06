خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۵ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۵ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

726,785

دلار (بازار آزاد)

1,079,700

یورو (صرافی بانک ملی)

834,516

یورو (بازار آزاد)

1,238,100

درهم امارات

293,720

پوند انگلیس

1,406,200

لیر ترکیه

25,700

فرانک سوئیس

1,329,300

یوان چین

151,300

ین ژاپن

699,240

وون کره جنوبی

747

دلار کانادا

763,600

دلار استرالیا

700,700

دلار نیوزیلند

609,800

دلار سنگاپور

825,500

روپیه هند

12,170

روپیه پاکستان

3,834

دینار عراق

840

پوند سوریه

97

افغانی

16,300

کرون دانمارک

165,800

کرون سوئد

112,700

کرون نروژ

105,700

ریال عربستان

287,880

ریال قطر

306,900

ریال عمان

2,801,000

دینار کویت

3,515,000

دینار بحرین

2,860,500

رینگیت مالزی

257,400

بات تایلند

33,200

دلار هنگ کنگ

138,700

روبل روسیه

13,260

منات آذربایجان

634,200

درام ارمنستان

2,820

لاری گرجستان

398,800

سوم قرقیزستان

12,330

سامانی تاجیکستان

116,900

منات ترکمنستان

307,000
