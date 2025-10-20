به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر ابراهیم صادقی‌فر در این همایش با دعوت از همه صاحبان اندیشه، خردمندان و پژوهشگران برای همکاری در این رویداد علمی اظهار کرد: از همه ظرفیت‌های علمی کشور برای تحقق این اتفاق بزرگ و میمون باید بهره گرفت. این موضوع در مدت گذشته به‌شدت مورد توجه و تأکید قرار گرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش‌قراول در این زمینه بوده‌است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه کاهش آسیب‌ها و حوادث ناشی از کار گفت: در طول مدت گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیران استانی را به‌صورت حضوری دعوت کرده و برنامه‌های آنان برای کاهش حوادث کار را بررسی کرده‌است. همچنین کارگاهی تخصصی در همین حوزه با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در وزارتخانه برگزار شده‌است.

رییس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی افزود: نگاهی که در وزارتخانه وجود دارد، نگاهی علمی، تخصصی، انعطاف‌پذیر و مشارکت‌محور است. اتکا به داده‌ها و مشارکت مردمی در کنار بازآموزی نیروی انسانی می‌تواند در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار باشد.

وی یادآور شد: در هشتم اردیبهشت‌ماه اعلام شد که حوادث ناشی از کار هشت درصد کاهش یافته است. ده برنامه علمی و سلامت نیز برای این موضوع درنظر گرفته شده که شامل بازرسی هدفمند و آموزش‌های پایه است. در کارگاه مدیران نیز بر اجرای دقیق این ده برنامه تأکید شده‌است.

دکتر صادقی‌فر با اشاره به سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان بازوی حرکتی وزارتخانه تأکید کرد: هیچ اتفاق مثبتی در وزارتخانه رخ نداده مگر آنکه به سه‌جانبه‌گرایی توجه شده باشد. باید با راه‌حلی، کارگر و کارفرما در کنار هم قرار بگیرند. این همکاری شرط موفقیت در هر سیاست و برنامه‌ای است.

وی افزود: نکته مهم دیگر مشارکت‌محوری است که در سیاست‌های اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه وزارتخانه کاملاً مشهود است. هیچ سیاستی به‌طور کامل اجرا نمی‌شود مگر آنکه مجری در گوشه‌ای از کار نقش داشته باشد. تدوین برنامه‌های کاهش حوادث باید با مشارکت کامل حوزه کارگری و کارفرمایی انجام شود و از آنان برای ارائه راهکار دعوت شود.

به گفته وی، تمرکززدایی از دیگر دیدگاه‌های محوری وزارتخانه است. سال‌هاست که دیگر نمی‌توان در مرکز کشور نشست و برای همه استان‌ها نسخه واحدی پیچید. هر استان و شهرستان باید راه‌حل خود را متناسب با شرایط محلی ارائه دهد. ما تلاش کرده‌ایم تا با توجه به فراوانی حوادث در استان‌های مختلف و با مشارکت نخبگان دانشگاهی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و متخصصان حوزه ایمنی، راهکارهای خاص هر استان را شناسایی کنیم و این رویکرد در صدر اقدامات وزارتخانه قرار دارد.

رییس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از افزایش تعداد بازرسان کار خبر داد و گفت: تقویت حوزه بازرسی و بازآموزی بازرسان در دستور کار قرار گرفته‌است و این اقدام تأثیر قابل‌توجهی در کاهش حوادث خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت مردمی‌سازی سیاست‌ها و تمرکز بر پیوند بین کارگر و کارفرما اظهار کرد: یکی از مصادیق این رویکرد، فرم‌های خوداظهاری است که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد. هدف آن است که ایمنی از دل کارگاه و کارخانه بجوشد و از درون محیط کار نهادینه شود. نگاه ما، تمرکز ترکیبی بر موضوعات مختلف است تا بتوانیم به‌صورت جامع به هدف دست یابیم.

دکتر صادقی‌فر افزود: اغلب استان‌ها برنامه‌های خود را برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ارائه داده‌اند و تلاش می‌شود با نظارت دقیق و اجرای صحیح، به چشم‌انداز صفر در زمینه آسیب‌ها و حوادث شغلی برسیم.

وی با تأکید بر نقش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به‌عنوان بازوی علمی وزارتخانه گفت: این مؤسسه همواره آمادگی دارد تا به‌عنوان نهاد پشتیبان علمی و پژوهشی در جهت ارتقای روابط کارگری و کارفرمایی فعالیت کند. مؤسسه کار به‌صورت سه‌جانبه فعالیت می‌کند و اضلاع آن شامل کارگر، کارفرما و دولت هستند. افزون بر این، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و دانشکده‌های مرتبط به‌عنوان بازوی فکری با مؤسسه همکاری دارند تا مسائل ۱۸‌گانه وزارت کار به‌صورت علمی بررسی و برطرف شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش تصریح کرد: سال گذشته، انجمن صنفی کارگری توسط مؤسسه دعوت و آموزش داده شد و آموزش‌های حوزه ساختمان به خود انجمن واگذار گردید. مؤسسه کار تمایل دارد بخش‌های آموزشی خود را به مجموعه‌های تخصصی و ذی‌ربط واگذار کند تا بهره‌وری و کارآمدی افزایش یابد.

دکتر صادقی‌فر همچنین بیان کرد: در حوزه پژوهش، ۱۸ کلان‌مسئله تعریف شده که عناوین آن در سایت مؤسسه و وزارتخانه قابل مشاهده است. این تجربیات ارزشمند می‌تواند با همکاری انجمن‌ها، مؤسسات پژوهشی و نهادهای علمی به توصیه‌ها و یادداشت‌های سیاستی تبدیل شود تا در سطح ملی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با آغوش باز و به‌صورت مشتاقانه از حضور همه فعالان، پژوهشگران و کارشناسان حوزه‌های مرتبط استقبال می‌کند.

رییس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: نکته کلیدی این است که باید بر اساس آسیب‌های موجود، تفویض اختیار درستی صورت گیرد و با کمک همه نقش‌آفرینان، همراه با همت و تلاش جمعی، به هدف والای «چشم‌انداز صفر» در حوادث و آسیب‌ها دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/