هم افزایی به برای نسل آینده

نخستین کارگاه از سلسله نشست‌های «تأمین مالی عمومی» با عنوان «آشنایی با چارچوب تأمین مالی عمومی حساس به کودکان و نوجوانان» به همت موسسه کار و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان یونیسف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر ابراهیم صادقی‌فر رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی با تأکید بر اهمیت موضوع تأمین مالی در حوزه کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان سازمان بهزیستی از این جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از مأموریت‌ها و برنامه‌های این سازمان مستقیماً به حوزه کودکان و حمایت از آنها مربوط می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: وزارتخانه در حال پیگیری مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و سیاست‌هاست که در راستای جهت‌گیری‌های ریاست محترم جمهوری قرار دارد. نگاه اصلی وزارتخانه مبتنی بر عدالت‌محوری است و از جمله محورهای اصلی آن میتوان به حوزه آموزش اشاره کرد. در این مسیر، حمایت‌های اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و یکی از اهداف بنیادین وزارت کار، تحقق عدالت منطقه‌ای در کنار عدالت اجتماعی است تا در نهایت، عدالت در توزیع ثروت برای تمامی فرزندان ایران‌زمین برقرار شود.

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی افزود: هدف ما آن است که نسل جوان و کودکان امروز جامعه بتوانند بر سکوی بالاتری از رشد و پیشرفت قرار گیرند. تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی نهادهای مختلف و بازنگری در نحوه تخصیص منابع و بودجه‌های عمومی است تا مسیر رشد برابر برای همه کودکان ایرانی هموار شود.

دکتر صادقی‌فر با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در این زمینه گفت: سازمان بین‌المللی کار از سال ۱۹۹۹ به‌طور جدی در زمینه حمایت از خانواده‌ها در سطوح مختلف فعالیت می‌کند و برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در امتداد همین نگاه طراحی شده است. تأکید دکتر میدری، وزیر محترم کار نیز بر آن است که در سازمانهای زیرمجموعه همچون سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، منابع و بودجه‌ها به سمت حوزه‌هایی هدایت شوند که با فقر آموزشی و نابرابری فرصت‌ها مواجه‌اند.

وی ضمن مرور سابقه فعالیت‌های موسسه کار و تأمین اجتماعی در این حوزه یادآور شد: از بدو تأسیس موسسه در سال ۱۳۴۹، یکی از محورهای اصلی فعالیت ما پیوند مباحث «کار» با «عدالت اجتماعی» و مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان بوده است. این نگاه در طول دهه‌ها حفظ شده و اکنون نیز ادامه دارد.

دکتر صادقی‌فر در تشریح بخشی از فعالیتهای موسسه در حوزه کودک گفت: انتشار کتاب «بسته آموزشی خلاقیت و کارآفرینی» و همچنین کتاب «کار و کودک» از جمله مصادیق این رویکرد هستند. کتاب «کار و کودک» برگردانی از اثری بین‌المللی است که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) تهیه و سپس توسط موسسه کار و تأمین اجتماعی ترجمه و منتشر شد تا در اختیار پژوهشگران، معلمان و فعالان حوزه کودک قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به سایر اقدامات موسسه افزود: مجموعه تلویزیونی «کارا و کوشا» با محور خلاقیت، نوآوری و آموزش کار و مهارت برای کودکان، در پنجاه قسمت از شبکه دو سیما پخش شد و یکی از برنامه‌های موفق در زمینه ترویج فرهنگ کار و خلاقیت در میان کودکان بود. همچنین، باشگاه کارآفرینان نوجوان با هدف شناسایی استعدادهای جوان و آموزش روحیه کارآفرینی در میان دانش‌آموزان پایه‌گذاری شد و همکاری نزدیکی با وزارت آموزش و پرورش در این زمینه شکل گرفت.

دکتر صادقی‌فر با اشاره به فعالیتهای پژوهشی موسسه کار و تأمین اجتماعی در حوزه مسائل اجتماعی کودکان خاطرنشان کرد: طرح «تبیین جامعه‌شناختی کار کودک در تهران با تمرکز بر حاشیه‌نشینی»، پژوهش «بررسی عوامل مرتبط با کودک‌آزاری توسط والدین» و مطالعه تطبیقی «سیاستهای کاهش فقر کودکان» از جمله پژوهشهای شاخصی هستند که توسط موسسه اجرا شده‌اند.

وی ضمن تأکید بر ضرورت استمرار چنین برنامه‌ها و پژوهش‌ها گفت: توجه به کودکان و نوجوانان، نه صرفاً از منظر حمایتی بلکه به عنوان سرمایه انسانی آینده کشور، باید در رأس سیاست‌های تأمین مالی عمومی و اجتماعی قرار گیرد. هرگونه غفلت در این زمینه، شکافهای اجتماعی و اقتصادی آینده را عمیق‌تر خواهد کرد.

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی در پایان با تأکید بر لزوم تداوم همکاری میان دستگاههای مختلف از جمله سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای و نهادهای پژوهشی گفت: موسسه کار و تأمین اجتماعی آمادگی دارد تا در چارچوب سیاستهای عدالت‌محور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محور پژوهش‌ها و برنامه‌های خود را بیش از گذشته بر توسعه عادلانه فرصت‌ها برای کودکان و نوجوانان متمرکز کند تا بتوانیم نسلی توانمند، خلاق و برخوردار از عدالت اجتماعی پرورش دهیم.

وی در پایان این نشست با اشاره به برنامه‌های مشترک میان مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و نهادهای بین‌المللی اظهار کرد: امیدواریم این برنامه، آغازی دوباره برای همکاری‌های مؤسسه با یونیسف باشد؛ چرا که این اندیشه در فرهنگ مردم ایران ریشه دارد و بر همیاری و مشارکت تأکید می‌کند. هدف ما آن است که بتوانیم با بهره‌گیری از بودجه محدود، بیشترین بازدهی و اثربخشی را در اجرای برنامه‌ها داشته باشیم.

وی با یادآوری برگزاری سلسله نشست‌های فقرزدایی در ماه‌های گذشته افزود: این نشست‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعی و با حضور ۳۲ نهاد مرتبط برگزار شد و بر این اساس تلاش ما آن است که هر نهاد در حوزه فقر بتواند سهم خود را به‌درستی ایفا کند.

صادقی‌فر تأکید کرد: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی می‌تواند به‌عنوان کانونی برای گردآوری و ترجمان تجارب بین‌المللی در کشور عمل کند. انتقال این تجارب توسط مدرسان مجربی همچون اساتید یونسکو به ما در برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند کمک خواهد کرد. وی همچنین از همکاری سازمان برنامه و بودجه در این مسیر خبر داد و آن را گامی مؤثر در راستای توسعه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اقتصادی دانست.

 

