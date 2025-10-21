به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی، دکتر سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه «کار برای کودکان موضوعیتی ندارد» تأکید کرد: آنچه در حوزه کودکان باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد، آموزش است؛ چراکه مدرسه و نظام تعلیم و تربیت ارزان‌ترین، فراگیرترین و مؤثرترین مسیر برای از میان برداشتن نابرابری‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت ناعادلانه نظام آموزشی کشور اظهار کرد: متأسفانه آموزش در ایران به دلیل تنوع بیش از حد مدارس، به‌شدت طبقاتی شده و در نتیجه فرصت برابر برای کودکان آنگونه که شایسته است فراهم نشده است. مدرسه باید نابرابری‌های بیرون از خود را اصلاح کند، اما در واقعیت، مدرسه به محلی برای تثبیت همان نابرابری‌ها تبدیل شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در توضیح نقش محافظتی مدرسه گفت: یکی از کارکردهای اصلی مدرسه، کارکرد محافظتی آن است. کودکی که چیزی ندارد، باید بتواند «نداشته‌های خود را پشت دیوار مدرسه مدفون کند» و مدرسه باید آن را برای وی فراهم کند؛ اما متأسفانه مدرسه در وضعیت کنونی، نه تنها این خلا را جبران نمی‌کند بلکه آن را تشدید می‌کند.

دکتر حسینی با انتقاد از روند فعلی آموزش افزود: اتفاق نگران‌کننده‌تر آن است که مدرسه با سازوکار درونی خود، این نابرابری‌ها را برای کودک توجیه و تشریع می‌کند و به‌طور غیرمستقیم به وی القا می‌کند که «نداشتن» حق طبیعی اوست. به باور وی، این رویکرد یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام‌های آموزشی در ایران و حتی در جهان است.

وی با تأکید بر اینکه کودکان سرمایه‌های بالقوه کشور هستند، اظهار کرد: در چنین شرایطی، باید همه تلاش‌ها معطوف شود تا این ظرفیت بالقوه به سرمایه انسانی بالفعل تبدیل شود. بر اساس مطالعات توسعه، بین ۸۵ تا ۹۰ درصد فرایند توسعه توسط همین سرمایه انسانی شکل می‌گیرد. از این منظر، درک زودهنگام مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و ریاست آن، دکتر صادقی‌فر، از اهمیت موضوع آموزش و عدالت آموزشی، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در تشریح یکی از طرح‌های محوری این سازمان گفت: مهم‌ترین برنامه ما اجرای طرحی با عنوان «سلام» است که بر پایه استفاده از ظرفیت سرمایه‌های اجتماعی و دارایی‌های هر محله طراحی شده است. در این طرح، مدرسه به عنوان کانون توسعه محله در ساعات غیرآموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا فرایند توانمندسازی دانش‌آموزان و ساکنان محله آغاز شود. این پروژه تاکنون در حدود ۱۵ استان کشور اجرا شده و خوشبختانه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی نیز در اجرای آن همکاری نزدیک و مؤثری داشته است.

وی با اشاره به نگاه دارایی‌محور در اجرای طرح‌ها اظهار کرد: ما باید سیاست‌های خود را بر اساس داشته‌های هر محله تنظیم کنیم، نه کمبودها. اگر بخواهیم خدمات آموزشی و رفاهی را به‌صورت فراگیر گسترش دهیم، ناگزیر باید با چنین نگرشی به طراحی و اجرای سیاست‌ها بپردازیم.

دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فعلی کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: در حال حاضر، ۲۵۶ هزار کودک تحت پوشش مستقیم سازمان بهزیستی قرار دارند، اما به اعتقاد من، این میزان پوشش کافی و مطلوب نیست. ما باید از رویکرد مستمری‌پردازی و یارانه‌دهی صرف فاصله بگیریم و به سمت فرصت‌آفرینی و توانمندسازی حرکت کنیم؛ نقطه آغاز این تحول، آموزش است، و از آن مهم‌تر، آموزش مبتنی بر مهارت است.

وی افزود: سازمان بهزیستی در حال حاضر ۲۸۰ نوع خدمت و حمایت مختلف به کودکان ارائه می‌کند، اما باید با نگاه انتقادی بررسی کنیم که چند مورد از این خدمات واقعاً به توانمندسازی منجر شده‌اند؟ در عین حال، اقدامات پیشگیرانه‌ای که به حفظ سلامت کودکان و جلوگیری از بروز آسیب در میان آنان می‌انجامد، باید با قوت ادامه یابد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم بازگشت به جوهره انسانی دوران کودکی گفت: کودک باید کودکی کند. متأسفانه جامعه ما از این حقیقت ساده اما عمیق غافل شده است و بسیاری از کودکان ما دیگر فرصت تجربه کودکی را ندارند. اگر بخواهیم در آینده نسلی توانمند، سالم و مولد داشته باشیم، باید این اصل را در محور برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی خود قرار دهیم تا بتوانیم منابع انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل کنیم.

