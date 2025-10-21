به گزارش روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت همکاری جمعی برای حل مسائل اجتماعی و به‌ویژه موضوعات مرتبط با کودکان، این نشست را «کار مبارک و کار خوب» توصیف کرد و گفت: هیچ مسئله‌ای در جامعه به‌صورت فردی حل نخواهد شد؛ برای حل مسائل اجتماعی، باید کار اجتماعی انجام داد.

وی با اشاره به اینکه موضوعات مرتبط با کودکان از جنس مسائل پیچیده و میان‌حوزه‌ای هستند، اظهار کرد: موضوعاتی که به کودکان مربوط می‌شود، از جمله مسائلی است که بارها دولت‌ها برای حل آن تلاش کرده‌اند، اما واقعیت این است که دولت به‌تنهایی قادر به رفع کامل این مشکلات نیست. به گفته وی، مشکلاتی همچون خشونت فیزیکی علیه کودکان، معلولیت‌ها، چالش‌های تربیتی نسل جدید در فضای مجازی و زیست در عصر اینترنت، همگی از مسائلی هستند که تنها از مسیر همکاری و خرد جمعی قابل حل‌اند.

سخنگوی دولت با تأکید بر پیچیدگی ماهیت تربیت کودکان افزود: جهان امروز به‌شدت پرآشوب، پیچیده و چندوجهی است و ساده‌سازی افراطی مسائل مرتبط با کودکان می‌تواند به ذات و ماهیت این موضوعات آسیب بزند. به تعبیر وی، تربیت در چنین جهانی نیازمند فهم عمیق، صبر، گفت‌وگو و همکاری مداوم میان خانواده، دولت، نهادهای مدنی و جامعه است.

مهاجرانی با نگاهی فلسفی به مسئولیت اجتماعی، با اشاره به دیدگاه آرتور شوپنهاور گفت: شوپنهاور می‌پرسد «چگونه درد دیگری رنج من می‌شود؟» و پاسخ این پرسش در کار نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) نهفته است؛ زیرا آنان کسانی هستند که درد دیگری را در وجود خود حس می‌کنند و برای کاستن از آن، به عمل اجتماعی دست می‌زنند. وی افزود: مهم نیست در این کارگاه چه خروجی رسمی ثبت شود؛ نفس گردهم‌آمدن، گفت‌وگو و هم‌اندیشی برای حل مسائل اجتماعی، خود اتفاقی مبارک و سازنده است.

سخنگوی دولت با اشاره به نقش مثبت همکاری میان نهادهای مختلف اظهار کرد: خوشبختانه با تعامل مؤثر میان سازمان بهزیستی کشور، سمن‌ها و دیگر نهادهای اجتماعی و مدنی، در سال‌های اخیر میزان برخی از آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته است. با این حال باید بپذیریم که آسیب‌های اجتماعی هرگز به‌طور کامل از میان نخواهند رفت و نیازمند مدیریت و کنترل مستمرند.

وی با تأکید بر رویکرد مشارکت‌محور دولت گفت: دولت دست خود را برای همکاری و همراهی به سوی تمامی فعالان اجتماعی، سمن‌ها، پژوهشگران و نهادهای مدنی دراز کرده و تلاش می‌کند تا زیرساخت مشارکت اجتماعی واقعی را فراهم کند. به گفته وی، مسیر حل مسائل اجتماعی از گفت‌وگو و اعتماد آغاز می‌شود، نه از سیاست‌های دستوری و تک‌ساحتی.

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نهادهای مدنی اشاره کرد و اظهار داشت: هر سمن، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر است و هر فعال اجتماعی، چراغی است که به روشن ماندن «چلچراغ عالم» کمک می‌کند. وجود نهادهای مردمی در جامعه نشان‌دهنده زنده بودن وجدان جمعی و پویایی اجتماعی است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت به روح صلح و همدلی در روابط اجتماعی گفت: در دنیایی که بسیاری از ملت‌ها گرفتار چرخه‌های جنگ، خشونت و بی‌اعتمادی‌اند، ما باید به دنبال برافروختن چراغ صلح باشیم. هر گام در مسیر توانمندسازی کودکان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، گامی در جهت روشن‌تر شدن این چراغ است.

انتهای پیام/