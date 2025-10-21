به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی در نشست علمی تخصصی امروز با موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر حقوق کودک، سامسون مورادزیکوا نماینده یونیسف در ایران به معرفی ابزارهای PF4C (مالیه عمومی برای کودکان) پرداخت و بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر کودکان تأکید کرد. وی در ابتدای ارائه خود، با یک تمرین گروهی آغاز کرد و از شرکت‌کنندگان خواست تا در ۱۰ دقیقه، نحوه هزینه‌کرد ۱۰ میلیارد تومان بودجه غیرمنتظره برای کودکان ایران را تعیین و سه اولویت اصلی را با توضیح انتخاب کنند. این تمرین برای برجسته‌سازی تصمیم‌گیری‌های اولویت‌دار در بودجه‌ریزی طراحی شده بود.

وی در ادامه در این نشست خاطرنشان کرد: ما ابزارهای PF4C (مالیه عمومی برای کودکان) را معرفی کردیم که در چهار دسته اصلی شامل اندازه‌گیری و نظارت، بیشینه‌سازی تأثیر، افزایش منابع و تقویت سیاست‌ها و ظرفیت‌ها طراحی شده‌اند.» وی افزود: «این ابزارها برای اصلاحات مالی عمومی، نظارت محلی و حسابرسی اجتماعی به کار گرفته می‌شوند و هدف ما تأکید بر سرمایه‌گذاری مؤثر برای کودکان است.

نماینده یونیسف اظهار کرد: تمرین گروهی با عنوان "چه کار با ۱۰ میلیارد تومان می‌کنید؟" طراحی شده تا در ۱۰ دقیقه، شرکت‌کنندگان سه اولویت برای هزینه‌کرد این بودجه غیرمنتظره برای کودکان ایران تعیین کنند و دلایل خود را توضیح دهند. این تمرین به ما کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های اولویت‌دار در بودجه‌ریزی را برجسته کنیم.

در بخش تحلیل بودجه و بررسی مخارج عمومی (PERs)، وی گفت: این ابزارها اندازه، ترکیب و عدالت مخارج را ارزیابی می‌کنند و روندهای هزینه، کارایی، عدالت و هم‌خوانی با سیاست‌ها را بررسی می‌کنند. یونیسف از این ابزار برای ردیابی مخارج مرتبط با کودکان، ارزیابی اولویت‌های حقوق کودک و پیشنهاد هدایت بودجه به بخش‌های کم‌سرمایه‌گذاری‌شده یا جمعیت‌های آسیب‌پذیر استفاده می‌کند.

آقای مورادزیکوا تأکید کرد: PERs فراتر از یک بررسی بودجه است و الگوهای زمانی، پیوند با نتایج و عملکرد نهادهای عمومی را تحلیل می‌کند تا خدمات کارآمد، مؤثر، عادلانه و پایدار تضمین شود.

وی با اشاره به موضوع هزینه‌یابی (Costing)، کرد: این فرآیند نیازهای مالی برنامه‌های جدید یا تغییرات مقیاس را شناسایی می‌کند و مستقیماً به فرآیندهای بودجه‌ریزی تغذیه می‌شود. مراحل آن شامل انتخاب رویکرد هزینه‌یابی، جمع‌آوری اطلاعات تاریخی و سیاستی، توسعه مدل و سناریوها، و محاسبه هزینه‌ها برای سال‌های آتی است که در مراحل برنامه‌ریزی ملی، چرخه‌های بودجه سالانه یا پس از اعلام سیاست‌های جدید کاربرد دارد.

نماینده یونیسف در مورد اندازه‌گیری مخارج عمومی متمرکز بر کودک (C-PEM) گفت: این ابزار فرآیندی است برای سنجش سرمایه‌گذاری کشور بر کودکان که شامل شناسایی فعالیت‌های بودجه‌ای مرتبط با کودکان، برچسب‌گذاری و ردیابی آن‌ها، و گزارش‌دهی منظم می‌شود.C-PEM به دولت کمک می‌کند تا سؤالاتی مانند میزان تخصیص بودجه به اهداف کودک‌محور، شکاف‌ها و هم‌پوشانی‌ها، توزیع جغرافیایی و بهینه‌سازی بازدهی سرمایه‌گذاری را پاسخ دهد. در همین راستا حقوق کودک به چهار دسته بقا (سلامت، مسکن، تغذیه)، توسعه (آموزش، فرهنگ)، حفاظت (علیه خشونت و بهره‌کشی) و مشارکت (اطلاع‌رسانی، رسانه) تقسیم شده‌است.

آقای مورادزیکوا در بخش تحلیل فضای مالی گفت: فضای مالی، بودجه موجود برای اهداف توسعه‌ای بدون آسیب به پایداری مالی است که از طریق بسیج درآمد، کمک‌های خارجی، اولویت‌بندی مخارج، افزایش کارایی و تأمین کسری ایجاد می‌شود. هدف این است که راه‌های افزایش هزینه برای برنامه‌های اولویت‌دار در سطوح ملی و بخشی شناسایی شود.

وی در پایان اظهار کرد: چالش‌هایی مانند محدودیت فضای مالی، کمبود داده‌های تفکیکی و ضعف سیستم‌های پاسخگویی وجود دارد و مشارکت ذی‌نفعان از جمله وزارتخانه‌های مالی، خطی، مجلس، جامعه مدنی و خود کودکان ضروری است. بر اساس توصیه‌های کنوانسیون حقوق کودک، پیشنهاد می‌کنیم سه ابزار از جعبه ابزار PF4C انتخاب شود تا بودجه‌ای مبتنی بر حقوق کودک طراحی گردد که تخصیص، نظارت و پیوند با نتایج بهتر برای کودکان را تضمین کند.

انتهای پیام/