اعلام آمار دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی ساکن ترکیه

اعلام آمار دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی ساکن ترکیه
مدیرکل سابق بورس و اعزام دانشجویان گفت: فقط در کشور ترکیه حدود ۱۰هزار دانش‌آموز و ۳۰ هزار دانشجو داریم. بسیاری از دانشگاه‌هایی که این دانشجویان در آن تحصیل می‌کنند، از نظر «آموزش عالی ایران» قابل قبول نیستند؛ به‌ویژه برای رشته‌های پزشکی.

مدیرکل سابق بورس و اعزام دانشجویان افزود: در روسیه حدود ۹ هزار دانشجو داریم که از میان آن‌ها، ۸۷۰۰ نفر در سه رشته‌ی پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی هستند و فقط حدود ۳۰۰ نفر در سایر رشته‌ها تحصیل می‌کنند.چین نیز بعد از کرونا درهایش را باز کرد و به شدت دانشجویان ما در این سه رشته را جذب کرده است، یعنی تقریباً اکثریت مطلق به این رشته‌ها می‌روند که خود این روند به‌شدت در حال افزایش است و بسیار خطرناک است.

او افزود: در میان دانشجویان ایرانی در چین، موارد خودکشی گزارش شده؛ در روسیه نیز اتفاقات ناگواری داشتیم که از طریق سفارت و رایزنی‌ها گزارش شده است.

او افزود: گاهی خانواده‌های روستایی و کشاورز مجبور شدند برای پرداخت هزینه‌ی تحصیل فرزندشان در خارج، زمین یا خانه خود را بفروشند. آنها شاید سال اول را حمایت مالی کنند، اما در ادامه توان آن ندارند و فرزندشان راه پیشرفت روشنی پیش‌رو نخواهد داشت. این افراد بعضاً گرفتار باندهای مواد مخدر، مافیای قاچاق انسان یا رفتارهای خطرناک در کشور محل اقامت می‌شوند.

 

منبع انتخاب
