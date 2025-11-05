چرا خستگیتان با استراحت برطرف نمیشود؟
همه ما به طور گاهگاهی پس از فعالیتهای جسمی یا ذهنی شدید احساس خستگی میکنیم که پس از مدتی استراحت برطرف میشود؛ اما گاهی افراد دچار احساس خستگی شدیدی هستند که با استراحت برطرف نمیشود.
خستگی مزمن ممکن است علل متفاوتی داشته باشد و از شایعترین علل آن افسردگی و کار زیاد مداوم است، اما برخی از افرادی که خستگی مزمن آنها را آزار میدهد، پس از رد کردن سایر علل ایجاد کننده، دچار «نشانگان خستگی مزمن» (CFS) یا «آنسفالومیلیت میالژیک» (ME) تشخیص داده میشوند. این نشانگان ممکن است هر کسی از جمله کودکان را مبتلا کند.
در بسیاری از افراد این اختلال به طور ناگهانی شروع میشود، اغلب پس از یک عفونت ویروسی شبیه سرماخوردگی یا آنفلوآنزا یا یک دوره آسیب جسمی مانند جراحی. در موارد کمتری این نشانگان به تدریج ایجاد میشود. این بیماری ماهها یا سالها طول میکشد و تنها درصد کمی از افراد سلامت کامل خود را به دست میآورند.
هنگامی تشخیص «نشانگان خستگی مزمن» داده میشود که دست کم شش ماه دچار خستگی شدیدی باشید را که با استراحت برطرف نمیشود و مجموعهای از علائم دیگر را نیز دست کم به مدت شش ماه داشته باشید
علت دقیق نشانگان خستگی مزمن معلوم نیست. گرچه این بیماری ممکن است به دنبال عفونتهای ویروسی رایج مانند عفونت با ویروس اپستین- بار (مونونوکلئوز عفونی) آغاز شود، اما همه موارد به عفونتها مرتبط نیستند.
وقتی بیماران مبتلا نشانگان خستگی مزمن افرادی با سن، جنسیت و پیشینه اجتماعی-اقتصادی مشابه که دچار این نشانگان نیستند، مقایسه میشوند، آزمایشها ناهنجاریهای زمینهای مربوط به مغز، سیستم ایمنی، متابولیسم انرژی، رگهای خونی و باکتریهای روده را نشان میدهند.
۴ علامت اصلی این نشانگان:
احساس خستگی مفرط در تمام مدت که میتواند فعالیتهای روزانه رفتن به محل کار یا مدرسه را مختل کند
مشکلات خواب، از جمله بیخوابی، خوابیدن بیش از حد، احساس اینکه خوب نخوابیدهاید و احساس خستگی یا سفتی هنگام بیدار شدن
مشکلات تفکر، تمرکز و حافظه («مه مغزی»)
علائم پس از فعالیت بدنی یا ذهنی بدتر میشوند و احتمالاً هفتهها طول میکشد تا بهبود یابند
برخی از افراد مبتلا به این عارضه همچنین ممکن است در قسمتهای مختلف بدن درد یا علائم شبیه سرماخوردگی یا آنفلوآنزا مانند تب بالا، سردرد و درد مفاصل یا عضلات داشته باشند.
علائم این عارضه شبیه بسیاری از بیماریهای دیگر است، بنابراین مراجعه به پزشک برای تشخیص صحیح مهم است.
هیچ آزمایش خاصی برای نشان خستگی مزمن وجود ندارد و پزشکتان بر اساس علائم شما و با رد کردن سایر بیماریهایی که میتوانند باعث علائم مشابه شوند، این عارضه را تشخیص میدهد.
پزشکتان درباره علائم و سابقه پزشکی شما سؤال خواهد کرد. همچنین ممکن است لازم باشد که آزمایش خون و ادرار انجام دهید.
در حال حاضر علاجی قطعی برای نشانگان خستگی مزمن وجود ندارد، اما درمانهایی وجود دارند که ممکن است به شما در کنترل علائم بیماری یاری برسانند.
درمانها:
مدیریت انرژی – که در آن به شما توصیههایی در مورد چگونگی استفاده بهینه از انرژیتان بدون بدتر شدن علائم، داده میشود.
رواندرمانی از نوع «رفتاردرمانی شناختی»
تجویز دارو برای کنترل علائمی مانند درد و مشکلات خواب
اگر دچار نشانگان خستگی مزمن هستید باید برنامه روزانه و الگوی فعالیتهای خودتان را در درازمدت با بیماریتان تطبیق دهید. ممکن است دورههایی وجود داشته باشد که علائم شما بهتر یا بدتر شود.
زندگی کردن با نشانگان خستگی مزمن میتواند دشوار باشد. خستگی شدید و سایر علائم جسمی میتواند انجام فعالیتهای روزمره را دشوار کند. ممکن است مجبور شوید تغییرات اساسی در سبک زندگی خود ایجاد کنید.