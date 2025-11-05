خبرگزاری کار ایران
قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

725,000,000

561,912,000

سهند E اتوماتیک

970,000,000

617,100,000

اطلس GL

715,000,000

به زودی

اطلس G

768,000,000

780,309,000

اطلس اتوماتیک

1,000,000,000

968,854,000

ساینا S

645,000,000

504,101,000

ساینا GX دوگانه سوز

721,000,000

609,709,000

ساینا اتوماتیک

829,000,000

671,347,000

کوییک RS

649,000,000

473,692,000

کوییک S

651,000,000

565,909,000

کوییک GX

657,000,000

587,428,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

656,000,000

516,000,000

کوییک GXR

677,000,000

523,096,000

شاهین GL

999,000,000

891,827,000

شاهین G (سانروف)

ناموجود

918,609,000

شاهین اتوماتیک GL

1,190,000,000

---

شاهین اتوماتیک G

1,220,000,000

983,226,000

شاهین اتوماتیک پلاس

1,547,000,000

1,222,854,000

پارس نوآ دستی

به زودی

878,460,000

سایپا 151

507,000,000

توقف فروش

سایپا 151 (لاینر)

512,000,000

414,490,000

سایپا 151 (ارتقاء یافته)

---

466,653,000

وانت زامیاد

ناموجود

توقف تولید

وانت زامیاد (رادیال)

ناموجود

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز

928,000,000

توقف تولید

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

933,000,000

توقف تولید

زامیاد اکستند EX

به زودی

981,780,000

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز)

به زودی

1,030,700,000

کارون

1,005,000,000

1,133,687,000

چانگان CS35 (مونتاژ)

2,255,000,000

1,944,925,000

چانگان CS55

3,110,000,000

توقف فروش

چانگان CS55 (مونتاژ)

2,815,000,000

2,107,000,000

کرولا هیبرید

3,540,000,000

2,170,000,000

روئوه ERX5

2,950,000,000

1,787,000,000
منبع اقتصاد24
