نحوه تشخیص لبو شیرین و مرغوب

لبو از سبزیجات محبوب و پاییزی است که هم در آشپزی کاربرد زیادی دارد و هم به‌عنوان یک خوراک گرم و خوش‌رنگ، طرفداران فراوانی پیدا کرده است. اما کیفیت لبو کاملاً به نحوه انتخاب آن بستگی دارد. بسیاری از افراد به اشتباه لبوی بزرگ و درشت را انتخاب می‌کنند، در حالی که این نوع لبو معمولاً سفت، دیرپز و کم‌کیفیت است.

در این مطلب به شما آموزش می‌دهیم چطور هنگام خرید لبو، تازه‌ترین و مرغوب‌ترین نمونه را انتخاب کنید تا هنگام پخت، هم طعم عالی داشته باشد و هم مغزپخت و شیرین شود.

نحوه تشخیص لبو مرغوب و تازه

۱. اندازه لبو اهمیت زیادی دارد

لبوی مرغوب باید کوچک تا متوسط باشد.

لبوهای کوچک‌تر:

شیرین‌تر هستند؛

سریع‌تر می‌پزند؛

بافت نرم‌تری دارند؛

احتمال چوبی‌بودن یا سفت‌بودن وسط آن‌ها کمتر است.

لبوهای خیلی بزرگ معمولاً نشان‌دهنده سن بالا و کیفیت پایین هستند.

۲. ظاهر و شکل ریشه را بررسی کنید

اگر لبو بزرگ و دارای ریشه‌های زیاد و پشمی باشد، نشانه آن است که لبو مسن و چوبی است.

چنین لبویی:

دیر پخته می‌شود؛

طعم خوبی ندارد؛

وسط آن معمولاً سفت می‌ماند.

بنابراین بهترین انتخاب، لبوهای صاف، کوچک و بدون ریشه‌های غیرطبیعی است.

۳. سفتی لبو را بررسی کنید

لبوی باکیفیت باید کاملاً سفت و محکم باشد.

لبوی نرم و له‌شده نشان‌دهنده:

ماندگی؛

افت کیفیت؛

احتمال خراب‌شدن و پوسیدگی داخلی.

۴. رنگ لبو باید نارنجی مایل به قرمز یا ارغوانی پررنگ باشد

رنگ پوست لبو یکی از بهترین نشانه‌های تازگی است.

لبوی مرغوب باید:

نارنجی تیره یا ارغوانی پررنگ باشد؛

رنگ یکنواخت داشته باشد؛

لکه و قسمت‌های تیره روی پوست نداشته باشد.

لبوهای کم‌رنگ معمولاً کیفیت پایین‌تری دارند و در پخت هم رنگ‌دهی خوبی ندارند.

جمع‌بندی

برای خرید لبو خوشمزه و کاملا مغزپخت، همیشه به اندازه، سفتی، رنگ و میزان ریشه‌ها توجه کنید. بهترین انتخاب، لبوهای کوچک تا متوسط، سفت، پررنگ و بدون ریشه‌های زیاد هستند.

انتهای پیام/