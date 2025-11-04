شش گام ساده برای تغذیه سالمتر
کارشناسان تغذیه تأکید میکنند: «غذای واقعی بخورید»؛ یعنی خوراکهایی که کمترین فرآوری را دارند. تحقیقات نشان میدهد انتخاب هوشمندانه غذا میتواند خطر دیابت نوع ۲، بیماریهای قلبی و برخی سرطانها را کاهش دهد.
نیمی از بشقاب خود را به میوه و سبزی رنگارنگ اختصاص دهید.
غلات کامل مثل نان سبوسدار و جو دوسر را جایگزین انواع سفید کنید.
بهجای گوشت قرمز، از ماهی، مرغ و حبوبات استفاده کنید.
چربیهای سالم مثل روغن زیتون را حذف نکنید.
مصرف شکر، نمک و خوراکیهای فرآوریشده را کاهش دهید.
و در نهایت، آب کافی بنوشید؛ بهترین نوشیدنی برای بدن شما.