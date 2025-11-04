کارشناسان تغذیه تأکید می‌کنند: «غذای واقعی بخورید»؛ یعنی خوراک‌هایی که کمترین فرآوری را دارند. تحقیقات نشان می‌دهد انتخاب هوشمندانه غذا می‌تواند خطر دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را کاهش دهد.

نیمی از بشقاب خود را به میوه و سبزی رنگارنگ اختصاص دهید.

غلات کامل مثل نان سبوس‌دار و جو دوسر را جایگزین انواع سفید کنید.

به‌جای گوشت قرمز، از ماهی، مرغ و حبوبات استفاده کنید.

چربی‌های سالم مثل روغن زیتون را حذف نکنید.

مصرف شکر، نمک و خوراکی‌های فرآوری‌شده را کاهش دهید.

و در نهایت، آب کافی بنوشید؛ بهترین نوشیدنی برای بدن شما.

