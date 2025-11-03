آغاز نصب دستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت

صنف جایگاههای سوخت با انتشار فراخوانی رسما روند شناسایی و جذب پیمانکار جهت تامین و نصب دستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت را آغاز کرد.

فروردین‌ماه امسال بود که محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در راستای متنوع‌سازی سبد سوخت و مدیریت مصرف، با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد، شرکت ملی پخش را موظف کرد احداث جایگاه‌های جدید سوخت در کشور منوط به «احداث حداقل یک ایستگاه شارژ تک نازل برقی» باشد.

بدین ترتیب جایگاه‌های جدید ملزم به ایجاد زیرساخت شارژ خودروی برقی شدند تا توسعه زیرساخت برقی در جایگاه‌های فعال در کشور نیز پس از امکان‌سنجی با مشارکت جایگاه‌داران آغاز شود.

این مهم اکنون وارد فاز اجرایی شده و صنف جایگاههای سوخت با انتشار فراخوانی رسما روند شناسایی و جذب پیمانکار جهت تامین و نصب دستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت را آغاز کرد.

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در خصوص این فراخوان، اظهار داشت: پس از اتخاذ تصمیم توسط دولت مبنی بر گسترش ایستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت و همکاری فی مابین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با صنف جایگاههای سوخت، اقداماتی را در جهت مطالعه و پیشبرد گام به گام این سیاست در دستور کار قرار دادیم که تجربه مسئولین شهرداری تهران و جلسات با ایشان نیز در این خصوص برای ما مفید بود‌.

وی افزود: امیدواریم با رویه فعلی، نتیجه کار منجر به گسترش دستگاههای شارژ در اکثر نقاط کشور شود تا مردمی که خودروی برقی دارند خصوصا در سفرها دغدغه شارژ نداشته باشند.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور خاطرنشان کرد: این ایستگاهها مجهز به دستگاه شارژ سریع خواهند شد.

