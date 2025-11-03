خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز نصب دستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت

آغاز نصب دستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت
کد خبر : 1708871
لینک کوتاه کپی شد.

صنف جایگاههای سوخت با انتشار فراخوانی رسما روند شناسایی و جذب پیمانکار جهت تامین و نصب دستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت را آغاز کرد.

 فروردین‌ماه امسال بود که محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در راستای متنوع‌سازی سبد سوخت و مدیریت مصرف، با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد، شرکت ملی پخش را موظف کرد احداث جایگاه‌های جدید سوخت در کشور منوط به «احداث حداقل یک ایستگاه شارژ تک نازل برقی» باشد. 

بدین ترتیب جایگاه‌های جدید ملزم به ایجاد زیرساخت شارژ خودروی برقی شدند تا توسعه زیرساخت برقی در جایگاه‌های فعال در کشور نیز پس از امکان‌سنجی با مشارکت جایگاه‌داران آغاز شود.

این مهم اکنون وارد فاز اجرایی شده و صنف جایگاههای سوخت با انتشار فراخوانی رسما روند شناسایی و جذب پیمانکار جهت تامین و نصب دستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت را آغاز کرد.

آغاز نصب دستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور  در خصوص این فراخوان، اظهار داشت: پس از اتخاذ تصمیم توسط دولت مبنی بر گسترش ایستگاههای شارژ برقی در جایگاههای سوخت و همکاری فی مابین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با صنف جایگاههای سوخت، اقداماتی را در جهت مطالعه و پیشبرد گام به گام این سیاست در دستور کار قرار دادیم که تجربه مسئولین شهرداری تهران و جلسات با ایشان نیز در این خصوص برای ما مفید بود‌.

وی افزود: امیدواریم با رویه فعلی، نتیجه کار منجر به گسترش دستگاههای شارژ در اکثر نقاط کشور شود تا مردمی که خودروی برقی دارند خصوصا در سفرها دغدغه شارژ نداشته باشند.

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور خاطرنشان کرد: این ایستگاهها مجهز به دستگاه شارژ سریع خواهند شد.

 

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ