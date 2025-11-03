سالادها همیشه محبوب‌اند! از پیش غذا گرفته تا مزه کنار غذا همیشه پای سالاد در میان است. اصلا فصل پاییز که از راه می‌رسد، وقت درست کردن سالادهای رنگارنگ و زیباست. اسفناج، نارنگی و انار پایه ثابت وقتی روی میز یا سفره سالاد نباشد، انگار سفره یک چیز اساسی کم دارد. سالادها انقدر متنوع و هیجان انگیز و رنگارنگ هستند که تمامی ندارند. مثلا در رستوران‌ها معمولا یک میز مخصوص فقط به سالاد اختصاص دارد که هرکدامشان انگار دارند به شما چشمک می‌زنند. سالادها در اصل به عنوان پیش غذا سرو می‌شوند اما بعضی وقت‌ها انقدر چیزهای خوشمزه و مقوی داخلشان هست که برای خودشان یک پا غذای اصلی به حساب می‌آیند. مثلا اگر سالاد سزار را تنها بخورید، آنقدر سیر می‌شوید که جا برای غذا نمی‌ماند، حالا سالاد ماکارانی که جای خودش را دارد.

سالادهای پاییزی محبوب‌تر از سالادهای زمستانی هستند؛ زیرا به دلیل داشتن موادی مانند لبو، انار، نارنگی و اسفناج رنگارنگ‌اند و طعم بی‌نظیری دارند. انار که پایه ثابت تمام سالادهای پاییزی است از مواد اصلی این سالاد نیز هست و در کنار گلم کلم، کلم بروکلی، لبو، مرغ و سسی مخصوص از گردو و آب انار، طعم جدیدی را خلق می‌کند که از امتحان کردن آن پشیمان نخواهید شد. اگر دوست دارید این سالاد شگفت‌انگیز و خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با آموزش سالاد پاییزی با سس گردو و انار همراه ما باشید. مواد لازم برای درست کردن سالاد انار دانه شده: ۳ لیوان گل کلم کوچک خرد شده: ۱ لیوان کلم بروکلی خرد شده: ۱ لیوان لبو پخته و خرد شده: ۱ لیوان سینه مرغ پخته و خرد شده: ۱ لیوان شوید تازه و خرد شده: نصف لیوان

مواد لازم برای تهیه سس گردو و انار

گردوی خیلی ریز خرد شده: ۱ پیمانه

آب اناز تازه: ۱ پیمانه

ماست یونانی یا هم زده: نصف پیمانه

آب لیمو ترش تازه: یک چهارم پیمانه

نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم

طرز تهیه سالاد انار

برای درست کردن این سالاد خوشمزه ابتدا انار دانه شده را داخل یک کاسه بزرگ و مناسب بریزید.

گل کلم خرد شده، لبو پخته و خرد شده، کلم بروکلی بلانچ شده و خرد شده، سینه مرغ پخته و خرد شده و شوید خرد شده را اضافه کنید و مواد را هم بزنید.

برای درست کردن سس گردو داخل یک ظرف جداگانه گردوی خرد شده، آب انار، ماست یونانی، آب لیمو ترش، نمک و فلفل سیاه را اضافه کنید و خوب سس را هم بزنید.

حالا سس آماده را به مواد سالاد اضافه کنید و خوب مواد را زیر ور رو کنید تا به صورت یکدست به سس آغشته شود.

در این مرحله سالاد خوشمزه پاییزی ما آماده سرو است، نوش جان.

نکات مهم

ـ برای بلانچ کردن کلم بروکلی ابتدا باید کلم بروکلی را بشویید. شستشوی کلم بروکلی مانند سایر سبزیجات نیست و باید نکاتی را هنگام شستشو این سبزی رعایت کنید. ابتدا برگ‌های چسبیده به ساقه را جدا کنید و کلم بروکلی را زیر آب بگیرید و بشویید. سپس آن را با حوله خشک کنید و با یک چاقوی تیز ساقه را از تاج و گل‌ها جدا کنید و بعد گل‌های کلم بروکلی را به قطعات کوچک‌تر خرد کنید. حالا کلم بروکلی خرد شده را داخل یک کاسه پر از آب ولرم بریزید و یک تا دو قاشق غذاخوری نمک به آن اضافه کنید. حدود ۱۰ دقیقه زمان بدهید تا کلم بروکلی در آب و نمک بماند؛ سپس آن را آب‌کشی کنید. برای بلانچ کردن کلم بروکلی کافی است آن را به مدت ۳۰ ثانیه به صورت وارونه داخل آب جوش قرار بدهید و بلافاصه داخل آب یخ بگذارید (تا به اصطلاح بلانچ شود) و اجازه بدهید ۱ دقیقه بماند و بعد آبکش کنید و کنار بگذارید تا خشک شود.

ـ هنگام خرید لبو توجه داشته باشید که لبوی مرغوب باید کوچک و سفت و رنگ آن نارنجی پر رنگ باشد. اگر لبو خیلی بزرگ همراه با ریشه‌های پشمی زیاد بود، هرگز آن را خریداری نکنید؛ زیرا نشان دهنده یک لبوی پیر است. لبوی خیلی بزرگ معمولا وسطش سفت است و مغزپخت نمی‌شود. به طور کلی همیشه سعی کنید لبوهای کوچک یا متوسط را خریداری کنید که پخت‌شان هم راحت‌تر است.

ـ گل کلم یکی از سبزیجات بسیار پر خاصیت و سرشار از فیبر است که دارای انواع ویتامین‌های گروه c،b،k و مقادیر قابل توجهی از پتاسیم، منگنز، منیزیم و فسفر است. گل کلم سالم و تازه باید کاملا سفید باشد و لکه‌های سیاه روی گلم کلم نشانه کهنگی آن است. سطح گل کلم باید کاملا ترد و تازه باشد و آثار له شدگی نداشته باشد. همچنین برگ‌های گل کلم تازه باید به رنگ سبز روشن باشد. گل کلم را می‌توانید بدون اینکه بشویید، به مدت ۵ روز در یخچال و داخل کیسه کاملا خشک و با سر باز نگهداری کنید.

