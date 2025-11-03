خبرگزاری کار ایران
حادثه گازگرفتگی برای تیم ملی فوتسال در ریاض

تیم ملی فوتسال ایران برای شرکت در بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض اردو زده و تمرینات خود را نیز شروع کرده است. در این بین اما حادثه گازگرفتگی برای اعضای تیم در سالن محل تمرین پیش آمد.

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی درباره این حادثه توضیحاتی داده است:  برای تمرین به یک مجموعه ورزشی رفتیم و منتظر تمرین بودیم که نشتی گاز ایجاد شد. سپس همه تیم‌ها را از آن محوطه خارج کردند. کمی بی‌حال شدیم و کاظم صادقی (مربی دروازه‌بانان تیم ملی) بیشتر اذیت شد. دچار سوزش چشم و حالت تهوع شدیم که خدا را شکر برطرف شد.

 سالن اصلی ۳۸ کیلومتر با محل اسکان تیم‌ها فاصله دارد و امروز اولین جلسه تمرینی خودمان را در این سالن برگزار می‌کنیم تا با زمین و شرایط مسابقه آشنا شویم.

 

