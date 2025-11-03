حادثه گازگرفتگی برای تیم ملی فوتسال در ریاض

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی درباره این حادثه توضیحاتی داده است: برای تمرین به یک مجموعه ورزشی رفتیم و منتظر تمرین بودیم که نشتی گاز ایجاد شد. سپس همه تیم‌ها را از آن محوطه خارج کردند. کمی بی‌حال شدیم و کاظم صادقی (مربی دروازه‌بانان تیم ملی) بیشتر اذیت شد. دچار سوزش چشم و حالت تهوع شدیم که خدا را شکر برطرف شد.

سالن اصلی ۳۸ کیلومتر با محل اسکان تیم‌ها فاصله دارد و امروز اولین جلسه تمرینی خودمان را در این سالن برگزار می‌کنیم تا با زمین و شرایط مسابقه آشنا شویم.

