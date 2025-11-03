خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ نوامبر روز جهانی زنان خانه‌دار است

۳ نوامبر روز جهانی زنان خانه‌دار است
کد خبر : 1708672
لینک کوتاه کپی شد.

۳ نوامبر برابر با ۱۳ آبان، روز جهانی زنان خانه‌دار است؛ روزی برای قدردانی از زنانی که بی‌وقفه، بی‌ادعا و با عشق، ستون‌های زندگی خانوادگی را استوار نگه می‌دارند.

خانه‌داری؛ شغلی بی‌مرز و بی‌مرخصی

خانه‌داری یکی از پرزحمت‌ترین و در عین حال نادیده‌ترین مشاغل دنیاست. زنان خانه‌دار بدون دریافت حقوق یا مزایا، مسئولیت‌هایی را به دوش می‌کشند که شامل:

مراقبت از فرزندان و سالمندان

مدیریت امور مالی و بودجه‌ی خانواده

تهیه غذا، نظافت، آموزش، برنامه‌ریزی و پشتیبانی عاطفی

این وظایف نه‌تنها جسم و وقت، بلکه انرژی روانی و احساسی زیادی می‌طلبند. با این حال، بسیاری از زنان خانه‌دار در آمارهای رسمی شغلی نادیده گرفته می‌شوند.

هدف از نام‌گذاری این روز

روز جهانی زنان خانه‌دار با هدف:

افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش کار خانگی

تقدیر از زنان خانه‌دار به عنوان نیرویی حیاتی در جامعه

تشویق به مشارکت خانوادگی در امور منزل

ایجاد فرصت‌های آموزشی و حمایتی برای زنان خانه‌دار برگزار می‌شود.

نگاهی به آمار و واقعیت‌ها

در بسیاری از کشورها، زنان خانه‌دار بخش بزرگی از جمعیت زنان را تشکیل می‌دهند.

طبق آمار، در بیش از ۶۰٪ خانواده‌های دارای فرزند، هر دو والد شاغل‌اند، اما هنوز میلیون‌ها زن خانه‌دار وجود دارند که بار اصلی مراقبت را به دوش می‌کشند.

کار خانگی اگر با معیارهای اقتصادی سنجیده شود، ارزش مالی بسیار بالایی دارد و نقش مهمی در کاهش هزینه‌های خانوار ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ