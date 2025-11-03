خانه‌داری؛ شغلی بی‌مرز و بی‌مرخصی

خانه‌داری یکی از پرزحمت‌ترین و در عین حال نادیده‌ترین مشاغل دنیاست. زنان خانه‌دار بدون دریافت حقوق یا مزایا، مسئولیت‌هایی را به دوش می‌کشند که شامل:

مراقبت از فرزندان و سالمندان

مدیریت امور مالی و بودجه‌ی خانواده

تهیه غذا، نظافت، آموزش، برنامه‌ریزی و پشتیبانی عاطفی

این وظایف نه‌تنها جسم و وقت، بلکه انرژی روانی و احساسی زیادی می‌طلبند. با این حال، بسیاری از زنان خانه‌دار در آمارهای رسمی شغلی نادیده گرفته می‌شوند.

هدف از نام‌گذاری این روز

روز جهانی زنان خانه‌دار با هدف:

افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش کار خانگی

تقدیر از زنان خانه‌دار به عنوان نیرویی حیاتی در جامعه

تشویق به مشارکت خانوادگی در امور منزل

ایجاد فرصت‌های آموزشی و حمایتی برای زنان خانه‌دار برگزار می‌شود.

نگاهی به آمار و واقعیت‌ها

در بسیاری از کشورها، زنان خانه‌دار بخش بزرگی از جمعیت زنان را تشکیل می‌دهند.

طبق آمار، در بیش از ۶۰٪ خانواده‌های دارای فرزند، هر دو والد شاغل‌اند، اما هنوز میلیون‌ها زن خانه‌دار وجود دارند که بار اصلی مراقبت را به دوش می‌کشند.

کار خانگی اگر با معیارهای اقتصادی سنجیده شود، ارزش مالی بسیار بالایی دارد و نقش مهمی در کاهش هزینه‌های خانوار ایفا می‌کند.

انتهای پیام/