جزییات واریز مرحله پنجم کالابرگ با یارانه ۹۰۰ هزار تومانی در آبان

در ماه آبان علاوه‌بر یارانه نقدی که به صورت ماهانه پرداخت می‌شود، مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نیز اجرا خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان دولتی وعده داده‌اند که مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در آبان‌ماه ۱۴۰۴ اجرا شود؛ هرچند زمان دقیق آغاز آن هنوز مشخص نیست، اما پیش‌بینی می‌شود این مرحله در دهه پایانی آبان عملیاتی شود. هدف از اجرای مرحله جدید، اصلاح شیوه تخصیص یارانه و تمرکز بر تأمین کالا‌های اساسی خانوار عنوان شده است.

همچنین پرداخت یارانه نقدی آبان طبق روال گذشته در دو نوبت انجام خواهد شد. دهک‌های اول تا سوم در ۲۵ آبان و دهک‌های چهارم تا نهم در ۳۰ آبان مبالغ خود را دریافت می‌کنند. مبلغ واریزی برای دهک‌های پایین‌تر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های میانی ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس، خانوار‌های کم‌درآمد در مجموع با احتساب اعتبار کالابرگ تا ۹۰۰ هزار تومان و دهک‌های میانی تا ۶۵۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت.

تغییرات مرحله پنجم کالابرگ

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلی طرح در مرحله جدید همانند ماه‌های گذشته است، اما نحوه پرداخت یارانه و فهرست کالا‌های مشمول تغییر کرده است. دولت در این مرحله نیز مابه‌التفاوت قیمت کالا‌های منتخب با نرخ بازار را پرداخت می‌کند تا خانوار‌ها بتوانند این اقلام را با قیمت ثابت و یارانه‌ای خریداری کنند.

دهک‌های مشمول نیز بدون تغییر همان هفت دهک نخست درآمدی خواهند بود. با این حال فهرست کالا‌های مشمول به‌روزرسانی شده و تمرکز بر اقلام پرمصرف و ضروری خانوار‌ها قرار گرفته است.

جزئیات مرحله جدید طرح کالابرگ

سبد کالای مرحله پنجم علاوه بر اقلام پیشین همچون برنج، روغن، ماکارونی، لبنیات، تخم‌مرغ و گوشت مرغ، با کالا‌های تازه‌ای مانند ماهی، میگو، گوشت بوقلمون و بلدرچین تکمیل شده است. این کالا‌ها در فروشگاه‌های منتخب با قیمت مصوب و یارانه دولتی عرضه می‌شوند تا نوسانات بازار تأثیری بر هزینه خانوار نداشته باشد.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سقف اعتبار خانوار‌ها در این مرحله بدون تغییر باقی مانده است؛ برای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان. خانوار‌هایی که از مانده اعتبار مرحله چهارم استفاده نکرده‌اند، تا پایان آبان فرصت دارند موجودی خود را مصرف کنند؛ پس از این تاریخ، اعتبار بلااستفاده حذف خواهد شد.

هدف از اصلاحات طرح کالابرگ چیست؟

مسئولان وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی تأکید کرده‌اند که تمرکز مرحله پنجم بر تأمین کالا‌های اساسی، تثبیت قیمت‌ها و کاهش فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوار‌ها است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، دولت امیدوار است با ترکیب پرداخت نقدی و کالابرگ، بخشی از هزینه معیشت خانوار‌های دهک‌های پایین‌تر را جبران و اثر نوسانات بازار را بر قیمت مواد غذایی کاهش دهد.

